Están estancados los apoyos y créditos para las empresas en Culiacán: Canirac

Culiacán Sinaloa.- En espera que el el gobierno actual pueda ofrecer apoyos reales para la recuperación de los negocios afectados por la pandemia, se mantiene el sector restaurantero, esto a diferencia de la administración pasada que cerró sin la aplicación de bolsas para la reactivación de las empresas, expuso José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Especificó que hasta el momento no se ha destrabado ningún tipo de crédito para la recuperación del sector empresarial, pero se está trabajando en actualizar los expedientes que se tiene para que con esta información la secretaría de economía en el estado pueda determinar las bolsas que podrían aplicarse.

Explicó que este y otros temas importantes para la reactivación de los restaurantes ya fueron planteados al secretario, Javier Gaxiola Coppel, esto pues a su parecer es de suma importancia, aplicar créditos y apoyos a los negocios para evitar que se sigan dando cierres por falta de recursos, como sucedió en la administración pasada, en la que no se logró acceder a ningún tipo de apoyo.

El empresario restaurantero lamentó que en el caso de los créditos que se ofrecieron por la administración pasada, en dónde se afirmó ofrecerse un aval por parte de gobierno del estado para acceder a financiamientos con la banca privada, al momento de solicitar se pedía la entrega de propiedades y con alto interés por lo que prácticamente nadie quiso arriesgarse a caer en deudas que no se pudieran cubrir.

"No había ninguna, absolutamente ninguna bolsa, no pudimos acceder, por lo menos de los restaurantes que están agremiados en nuestra cámara nadie recibió un apoyo de manera directa, y eso también lo consulté con Canaco, lo consultamos con Canacintra, lo consultamos con los hoteleros, y no hubo, inclusive se detuvo el apalancamiento", reiteró.

Además aclaró que en los más de tres meses que lleva la administración actual trabajando no se han tenido avances significativos en el tema, y se requiere que en un plazo no mayor a un año, se vean por lo menos avances en el apoyo al sector empresarial, mismo que es el que sostiene la economía del estado.