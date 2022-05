Están viendo si el empresario Eustaquio de Nicolás sale con fianza, señala Rocha Moya 

Sinaloa.- El tema de Homex, sí detuvieron a Eustaquio De Nicolás cuando al parecer venía de un vuelo de Madrid a Guadalajara, detalló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Comentó que le habló José Ignacio De Nicolás y le informó que “está agarrado el Tato”. “Este tema se trata de un crédito de Bancomext que dice él que ya fue pagado en 2014, pero que se acusa de desviación del recurso, o sea que no se aplicó para lo que lo pidió y que ese es el tema y él me dijo, se lo van a llevar a México estamos viendo si sale por la vía de fianza, pero lo comento por si hay la posibilidad de alguna ayuda, algún apoyo o alguna cosa, le dije que estaría atento y ya no me han hablado, eso es todo lo que sé del caso. Lo que no sé es si ya salió, no tenemos información, ellos querían haberlo sacado el viernes porque fue el jueves cuando lo aprehendieron”, expuso.

De acuerdo al gobernador no sabe que se pueda hacer no tiene idea pero el gobierno no está involucrado.

Leer más: Han bajado las cifras de los homicidios dolosos en Sinaloa en su gobierno, afirma Rocha Moya