Estar cerca de la gente es mi fortaleza: Gerardo Vargas Landeros

Sinaloa.- "La fortaleza que me da seguridad para aspirar a la gubernatura son mis 40 años de trabajo, no soy un improvisado y siempre me he mantenido cercano a la gente", precisó Gerardo Vargas Landeros.

Mi vocación de servicio, experiencia en gobernabilidad y trabajo no están a prueba, ya he sido gobierno y los resultados son la carta de presentación para las encuestas de opinión que mañana domingo 15 de noviembre inician para elegir candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, puntualizó el gestor social y empresario en entrevista con Miguel Ángel López Farias de ABC Radio.

Confió que la decisión de los sinaloenses le den la oportunidad de poder participar, " espero que el respaldo de mi trayectoria social y política me favorezca y que los ciudadanos me otorguen su apoyo para ser su representante en el proceso electoraldel 2021.

Gerardo Vargas dijo que Sinaloa es un estado importante en temas agrícola, minería, pesca, "somos el granero del país y de ese tamaño tiene que ser el liderazgo de quien quiera gobernar Sinaloa, hombre o mujer con capacidad, con carácter, con conocimientos de los temas de interés del estado, subrayó.

"De todos los que aspiramos al gobierno de Sinaloa, soy único que tiene el conocimiento real de lo que necesita la entidad, acabo de dejar la Secretaría de Gobierno y eso me da una dimensión de cómo resolver los problemas de Sinaloa lo más pronto posible", acotó.

Finalmente en el tema turístico que es fundamental para el movimiento económico, expresó que es necesario la promoción de los municipios de mayor riqueza cultural y bellezas naturales de Sinaloa, así cono el control de la seguridad, garantizando a los visitantes nacionales como extranjeros la tranquilidad. Lo mejor de Sinaloa es su gente, concluyó.

