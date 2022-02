Este 2 de marzo es miércoles de ceniza, iniciará con ello la cuaresma en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo al calendario litúrgico de la Iglesia Católica, este miércoles 2 de marzo del año en curso es día de ceniza con el cual da inicio a la cuaresma en el que, por 40 días a través del ayuno y la oración, los feligreses se preparan para vivir la Semana Santa, es decir, pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Como fieles creyentes de la iglesia católica acuden desde muy temprana hora a recibir la ceniza la cual es puesta por sacerdotes y quienes les recuerdan las siguientes frases: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, “arrepiéntete y creé en el Evangelio”, la cual se obtiene a través de la quema de las palamas bendecidas durante el domingo de ramos del año anterior,

En este día, también los feligreses quienes son mayores de 18 años hasta los 59 años y no padecen de alguna enfermedad grave, realizan el ayuno, el que implica hacer una sola comida durante el día, es decir, por la mañana y la noche únicamente se come algo ligero que no se considere una comida fuerte o completa.

Asimismo, en este día que da inicio a la cuaresma los fieles creyentes realizan la abstinencia la cual significa no comer carne roja ni de aves y esta puede ser desde las personas que tienen 14 años en adelante, pero las personas que padecen de enfermedades crónicas pueden consumirla.

El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona en su homilía de la Santa Misa del domingo, dijo que se van a vivir 40 días de cuaresma y 50 días de pascua, es decir 3 meses de proceso para la conversión y arrepentimiento de las personas.