Este 2020 tienes que saber qué te motiva

Culiacán, Sinaloa.- Uno de los factores más importantes para tener una vida satisfactoria es tener actividades gratas, y un ejercicio que es existencialmente significativo para el ser humano es el trabajo. El investigador Soren Ventegodt, del The Quality of Life Research Center, afirma que un buen trabajo es aquel que crea un fuerte sentido de significado personal, porque está directamente relacionado con el proyecto de nuestro desarrollo humano y lo que queremos de la vida. Todos queremos ser completos. Para este fin, necesitamos crecer y lograr la realización.

Para lograr esta concreción de sí mismos, lo primero que hay que hacer es proponérselo, así lo afirmó en entrevista para EL DEBATE Liz Escalante Fernández, joven emprendedora que ha logrado consolidarse exitosamente en el ámbito de la gestión del capital humano, y en 2019 ganó el título Top Voice en LinkedIn, una comunidad digital orientada a las empresas, los negocios y el empleo, destacándose entre las ocho mujeres mas influyentes y dignas de ser escuchadas a nivel Latinoamérica dentro de esta red social.

Liz, ¿qué es necesario hacer para cumplir objetivos profesionales este 2020?

«Lo más importante es que tengas bien claro tu objetivo o tu meta profesional. La debes plantear a corto, mediano y largo plazo. Hay muchas cosas profesionales que se pueden plantear: estudiar una maestría, profesionalizarte más; puede ser cambiar de trabajo, puede ser también montar tu propio negocio, iniciar tu propia empresa o acceder a un puesto de jerarquía mayor al que tienes. Todo eso requiere disciplina y tareas que sí cumplas en un plazo establecido. Si te marcas bien una meta, puede ser mucho más fácil que llegues a ella».

¿Qué características deben tener las metas?

«La meta debe ser alcanzable, medible y que tenga una temporalidad. Tú no puedes plantearte un objetivo que no tenga una fecha o un horario; todo debe ser numérico, porque si tú te planteas algo efímero, como hacer ejercicio y bajar de peso, no será medible. Cualquier persona que se plantee una meta lo puede alcanzar, aun una persona que haya tenido una vida de calle, que se plantee una meta y sea disciplinado con ella, sí la alcanza. Yo no veo límites en las personas. Definitivamente, no creo que existan límites. ¡Ojo!, podrían existir límites y amenazas en los recursos, probablemente, pero eso se puede solventar con otras cosas. El no para mí no existe».

¿Qué habilidades se necesitan para concretar las metas?

«La motivación. Estar motivado te llevará a cumplir tus metas. Yo creo que la gente solo se mueve por dos cuestiones en la vida: uno es la motivación; y otra es la necesidad. Si tú estás lo suficiente motivado para hacer algo, lo vas a cumplir sin necesidad de esforzarte, y si tú necesitas cambiar para poder mejorar, también lo vas a hacer. Son las únicas dos razones por las que las personas cambian las conductas. Este 2020 tienes que saber qué te motiva, porque si ese objetivo o esa meta no te motiva o no la necesitas, no lo vas a cumplir».

¿Hay alguna forma de encontrar esta motivación?

«Déjame darte estos cuatro factores que para mí son clave. Lo primero que debes de conocer es qué es lo que amas, qué es lo que te motiva, tu razón de existir; después, una vez que entiendes cuál es tu motivo, sigue qué es lo que quieres alcanzar, debes de saber si eres bueno para eso; o sea, si tienes las competencias o las habilidades necesarias para alcanzar eso que es lo que amas hacer. Luego está por lo que te pagan; o sea, exactamente si lo que amas, lo haces muy bien, te pagan por eso, y además le dejas algo al mundo. Todo eso combinado se llama ikigai: un sentido que tienen los japoneses para describir lo que tú vienes a vivir como persona».

¿Es fácil o común encontrarse con personas que han encontrado su propósito?

«Yo creo que muy pocas personas de verdad encuentran el propósito de vida. Si tú haces lo que amas, además consideras y la gente reconoce que eres muy bueno en lo que haces, te pagan por eso, y además es algo que le estás dando al mundo y además estas resarciendo todo aquello que te ha dado la vida. ¡Es fantástico! Yo creo que pocas personas pueden decir que tienen esto. Yo lo encontré haciendo lo que amo, yo por eso dejé de trabajar para otros y dedico mi vida a mi negocio, porque la gente ve lo que hacemos».

¿Por qué es importante conocer este propósito de vida?

«Mucha gente en el ámbito profesional ha llegado a la plenitud, y llegan a ese punto donde son directores generales y se cuestionan si son felices. Es increíble, pero aun estando con mucho poder, no son felices, no han encontrado su propósito de vida. He conocido a muy poca gente que tiene muy claro que lo que está haciendo le está generando recursos para vivir muy bien y además lo hacen apasionados. Creo que eso es una clave para la plenitud, porque mucha gente no tiene un propósito real. De hecho, mucha gente en determinada edad se cuestiona si el propósito de vida que tiene es real, por eso muchas parejas se separan, por eso a lo mejor muchos papás dejan abandonados a sus hijos, por eso mucha gente traiciona a sus parejas. No solo ocurre en la parte profesional».

¿Existe alguna herramienta para evaluarse, para conocerse más?

«Hay que hacer el test FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) personal. Si tú no lo haces terminando 2019, vas a pasar el año como lo pasaste anteriormente. Como decía Einstein: “Solo un loco pensaría que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes”. Si tú quieres arrancar el 2020 con un propósito, sí tienes que saber exactamente qué cosa tienes fuerte, tus habilidades, tus competencias, no solo para ese 2020, sino para el futuro. Puedes recurrir al Chaave, es un acrónimo cuyas letras significan: el conocimiento, las habilidades, las actitudes, las aptitudes, los valores y la experiencia. Si tú tienes muy claro cuáles son tus habilidades más destacadas, para lo que eres bueno, es mucho más fácil que alcances la plenitud, porque ya sabes exactamente hacia dónde dirigirte. Lo mismo ocurre a nivel grupal, tanto en el ámbito familiar, como en el empresarial. Las organizaciones deben de conocerse y saber a dónde van».

¿Cuál es el reto para las empresas en el 2020?

«Hay un desencantamiento muy fuerte de lo que está pasando. El país no está mal, creo que estamos mal informados. Este Gobierno, como muchos otros, tiene sus cambios, no son buenos o malos, simplemente son cambios, y siempre los hemos vivido como país. El reto que tenemos las organizaciones es dejar de preocuparnos por las situaciones que no podemos controlar, los impuestos, los incrementos del diésel, etcétera; y sí preocuparnos por las situaciones que están más hacia dentro, enfocarnos en mejorar el bienestar y la productividad de nuestros trabajadores. La economía, la macroeconomía y cuestiones políticas son cosas que no están en nuestras manos. Lo que sí podemos nosotros hacer es enfocarnos en la congruencia y la productividad dentro de nuestras empresas».

¿El factor más importante a cuidar dentro de las organizaciones?

«Las personas es uno de los puntos más importantes que debe de cuidarse el siguiente año. Hay que cuidar el talento que tenemos adentro, seguirlo preparando, seguirlo capacitando, seguir fortaleciendo la comunicación, tener un buen nivel de liderazgo. Cuidar eso, a pesar de tener mucha competencia o cuestiones adversas afuera; es un factor transformador. Para medir el bienestar de los colaboradores, el clima laboral es un termómetro bien importante. Si el clima laboral no está bien, la productividad y, en consecuencia, el servicio a tus clientes últimos, sea un producto o un servicio lo que ofrezcas, va a ser malo. Un buen clima laboral es lo que genera productividad: la alegría de estar donde se está, en ambientes sanos.

Si tú no has logrado estabilizar tu clima laboral, difícilmente vas a ser competitivo y difícilmente vas a lograr los objetivos que te planteaste. La gente mueve todavía las empresas. Todavía no hay robots para llevar a cabo las tareas de los humanos, entonces sí es importante que el clima laboral sea sano».

¿Hacia dónde deben moverse las organizaciones mexicanas este 2020?

«Hacia la innovación. Somos pocos los innovadores en México. Nos da miedo la innovación. Lo clásico es lo que nos ha mantenido aquí, y así queremos seguir, no queremos movernos. Lo que no nos damos cuenta es que hay innovación afuera, que sí está moviendo el mercado y de una manera u otra nos va a jalar hacia allá. Hay muchas cosas nuevas que están pasando, que nos van a obligar a adaptarnos y transformarnos, principalmente en las nuevas tecnologías. Avanzaremos siempre y cuando las organizaciones estén fuertes. Una de las cosas que tiene que estar fuerte es la gente, que esté capacitada, que tenga mucho cariño por su organización y que esté bien fidelizada, que los líderes sean congruentes, que tengan un liderazgo positivo».

Liderazgo positivo

Un artículo de la agencia empresarial APD explica que el trabajo es tan importante y pasamos tanto tiempo en él que el último Informe World Happiness Report 2017 incluyó un apartado dedicado a la felicidad en el mundo laboral, donde describe que esta tiene mucho que ver con el liderazgo positivo.

Actualmente, las principales compañías internacionales cuentan con un perfil cuyo objetivo es conseguir que el desempeño profesional se dé en un ambiente saludable. En el mismo artículo se expone la opinión del experto en organizaciones saludables y positivas Kim Cameron, quien definió el liderazgo positivo como «las prácticas positivas en las organizaciones que producen cambios deseables en la eficacia organizativa». Es decir, un líder será positivo cuando impulse acciones que permitan crear un buen clima laboral.

Científica de la conducta, Luz Escalante

Además, se añade la opinión de Tomás Elorriaga, director de Banpro Innovación y Personas:

«Cuando los líderes de las organizaciones promueven conductas positivas fomentando expresiones frecuentes de gratitud, aprecio por las fortalezas, feedback positivo por el trabajo bien hecho, comunicaciones empáticas, sentido de misión… la confianza, el compromiso, la productividad, la innovación, la satisfacción del cliente y la rentabilidad es significativamente más alta que en otras organizaciones».