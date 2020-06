Este año el festejo a San Juan Bautista será diferente en Sinaloa

Sinaloa.- Este año se celebrará de forma diferente a San Juan Bautista en la colonia Bachigualato, dijeron fuentes de la Parroquia Inmaculada Concepción de María.

En este año el festejo no lo va hacer la comunidad, no habrá bailables. La conmemoración a San Juan Bautista iniciará a las 6:00 PM horas y al terminar se realizará una procesión por las calles, pero la misma será sin feligreses, el sacerdote con el Santo Patrono de Bachigualato recorrerán las calles en una camionera y se les invita a los habitantes quedarse en sus casas y no seguirla.

El festejo de San Juan Bautista es una de las de más arraigo en esta ciudad capital, son muchas las familias que acostumbran a venerarlo año con año.

Los feligreses acostumbran a bañar al santo con la finalidad de que las lluvias sean favorables para la agricultura. Son muchas las personas que declaran el 24 de junio como el día oficial de la entrada de lluvias.

Croquis de la procesión de este año. Foto: Cortesía

También se arrojan agua unos a otros, lo que provoca un ambiente de festejo y diversión, este año por la pandemia se considera que no se realizará.