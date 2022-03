Esteban Villegas, candidato a gobernador de Durango, visita Culiacán

Sinaloa.- El candidato de la alianza Va por Durango (PRI-PAN-PRD) a la gubernatura, Esteban Villegas Villarreal, en su visita a Culiacán refrendó la unión económica y estratégica de su estado con Sinaloa, de su gente, en el comercio e inversiones, que incluso es tanta la relación, que no pueden crecer sin la compañía el uno del otro.

En el proyecto de ser el futuro gobernador de Durango, su familia lo acompaña y lo mantiene con los pies en la tierra, al ser padre de dos niños, y con su esposa Marisol.

¿Existen las condiciones para el triunfo de la gubernatura?

“Durango se cuece aparte, y al año del tsunami de Morena, en 2019 en las elecciones de las alcaldías, PAN y PRI ganaron casi todas. Solamente dos fueron para Morena en Gómez Palacio y Otáez, que se dijo, ‘¡Sí se puede!’ y no es tan complicado ganar. En 2021, en alianza de 15 distritos ganamos 11 y el PRI se mantiene como la primera fuerza política en el Congreso, por ser los que más votos sacamos. Para el priismo nacional, Durango es muy importante frente a la 4T”.

Leer más: Embajador de Polonia en México visita Sinaloa, ¿De qué habló con Rubén Rocha Moya?

¿Cuáles son sus pasiones?

“La política, mi carrera profesional, que es la medicina, y mi interés de muchos años en la música de manera profesional en muchos lugares, que son los tres caminos que en mi vida he tomado;pero hoy estoy concentrado para ser gobernador en una elección que se va a realizar el 5 de junio. Soy como cualquier ciudadano, canto con banda, mariachi y norteño, lo que ha llevado a que me identifiquen muy bien y me digan ‘¡Ya regresen!’”.

¿Qué ven los ciudadanos en usted?

“Un proyecto serio, con mucho bagaje y que no salió de la noche a la mañana, sino que surgió con mucho recorrido y de conocer el estado y los 39 municipios. Conozco a los duranguenses, sé qué piensan, sueñan y qué les duele, lo que ha generado que en todos los números me pongan por delante”.

¿Qué le pide la gente?

“Durango es muy grande, la parte de la Tamazula piensa como la gente de Culiacán; la parte de la Comarca Lagunera es más industrial y una cultura distinta que hacen su vida en Parral, Chihuahua, y también los que viven en la capital. El tema económico es lo más complejo después de la pandemia, como los suicidios, que es un foco rojo; la falta de medicamentos, y lo preocupante, lo alimentario, porque muchas familias están pensando qué van a comer o mandar a sus hijos a las escuelas, que les quitaron las de tiempo completo, pensar en grandes obras”.

Leer más: Alice es la primer mujer trans en solicitar en la USE el cambio de identidad en Sinaloa

¿Cómo ve la economía de los duranguenses?

“Veo el crecimiento de la pobreza en las ciudades y mucha migración de los pueblos a las ciudades, buscan una oportunidad mejor que en sus lugares de origen, donde ha incrementado la pobreza alimentaria, que es grave”.

¿Cómo está la seguridad en su estado?

“Preocupa el aumento de robos de casa-habitación y en la Comarca Lagunera el de carros y de tractores;es la parte que vulnera a las familias, será uno de los temas de propuesta”.