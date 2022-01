Estiman comerciantes de Las Riberas, en Culiacán, golpe a las ventas por tarifas en juegos infantiles

En cuanto a la caída en ventas que se espera, explicó que el parque Las Riberas es visitado por personas que no cuentan con un poder adquisitivo elevado, por lo que el implementar tarifas para acceder a áreas de juegos desfavorecerá la llegada de visitantes.

"No nos parece raro que quieran cobrar porque lo hemos visto, como el actual ayuntamiento lo ha venido haciendo en otras áreas como es el parque Culiacán, pero lo que sí causa extrañeza en lo particular, es que siempre se han opuesto a que otro tipo de negocios hagan ese tipo de servicios en el parque", reiteró Sicairos.

Especificó, que lo que se cree por los vendedores del parque, es que este permiso sea por algún funcionario del ayuntamiento con prestanombres , esto pues siempre se ha afirmado que no se pueden autorizar permisos para obtener cifras económicas mayores a lo que se requiere para el sustento diario.

Héctor Sicairos Camacho, presidente de la Unión de comerciantes del parque, negó que se trate de un miembro del grupo que representa quien obtuvo el permiso para instalar una nueva área de juegos, esto como afirmó el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro de que trataba de un particular, ya que afirmó, el ayuntamiento ha negado en reiteradas ocasiones las solicitudes de los vendedores de proyectos similares.

