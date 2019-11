Estiman erogar 2 mdp en víctimas del jueves negro en Culiacán

Sinaloa.- En relación con los hechos de violencia ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre, el comisionado estatal de Atención a Víctimas, Óscar Fidel González Mendívil, confirmó que la instancia a su cargo ha prestado apoyo en tres casos por fallecimiento, tres casos de personas lesionadas y 21 casos más de propietarios de vehículos dañados o robados durante el jueves negro.

Confirmó que, derivado de esta atención, estiman erogar por los casos hasta ahora recibidos alrededor de 2 millones de pesos para la reparación de daños; sin embargo, no descarta que esta suma incremente.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la jornada del 17 de octubre dejó trece fallecidos, entre ellos tres civiles, un interno del penal y un militar, y aunque el Gobierno federal solo contabiliza ocho víctimas fatales, en la Fiscalía local aclararon que ese fue el saldo contabilizado el jueves, pero al día siguiente encontraron cinco cuerpos más.

¿En qué consiste la ayuda?

Cuestionado sobre el tipo de apoyo que la Comisión estatal brinda a las víctimas, González Mendívil explicó que, en el caso de los fallecimientos, actuaron con dos apoyos inmediatos para garantizar la atención psicológica y el pago o reembolso de gastos funerarios.

Añadió que, en estos casos de homicidio, el apoyo continúa, pues se trata de personas que eran proveedoras de familia, por lo que pusieron a disposición de sus familias el concepto de la reparación integral del daño, que consiste en brindar el mayor número de servicios del Estado para el resguardo de la familia, como becas, empleo, apoyo médico y asesoría jurídica.

De los lesionados, el comisionado mencionó que lo primero que revisan es el esquema de seguridad que tienen, ya sea IMSS, Issste o Seguro Popular, pero, en caso de no tener alguno, se inscribe en el Seguro Popular. También se revisan las necesidades que existan; es decir, si fue atendido en un hospital particular, si se ocupa el pago por servicios hospitalarios y médicos, si se requiere la intervención de un especialista o si ya fue atendido en su esquema de seguridad, pero requiere algún medicamento con el que no cuenta en estos momentos la institución.

Daño patrimonial

Sobre el daño o robo de vehículo, Óscar Fidel González detalló que, de los 21 casos de afectación patrimonial, 19 son por daños en vehículos debido a que quedaron baleados o fueron quemados, y dos casos más por robo de auto.

Lo primero que piden a la víctima que acude a la Comisión es que interponga la denuncia ante el Ministerio Público y presente la factura en el caso de autos nacionales; mientras que en los de procedencia extranjera se requiere el pedimento de exportación, para comprobar la propiedad.

Al MP solicitan la inspección del vehículo, ya sea el reporte de las condiciones en que quedó el carro y el peritaje de evaluación: «En el tema de vehículos, hay que distinguir entre los que están asegurados y los que no, pues hay empresas que dicen al propietario que su póliza no cubre casos de vandalismo o terrorismo y clasifican el hecho dentro de uno de estos dos supuestos y niegan el pago». Agregó que en los supuestos anteriores, la Comisión brinda apoyo legal para pelear ante las aseguradoras, y, si no es posible, los colocan dentro del esquema de apoyo.

El jueves negro rompió esquemas

González Mendívil dijo que, aunque el procedimiento de ley para atención consiste en que la víctima denuncie ante el Ministerio Público, donde le explican los derechos que la ley otorga y le preguntan si desea recibir esos beneficios, y si la persona dice que sí, le hacen un oficio dirigido a la Comisión Estatal, pero añadió que el 17 de octubre tuvo todo, menos normalidad: «Fue un evento disruptivo, quebró la forma en que estábamos acostumbrados a convivir, y esto generó que cambiáramos la forma en que hacemos las cosas».

A raíz de ese día empezaron a monitorear las redes sociales (Facebook y WhatsApp) para buscar personas que requirieran del apoyo. Incluso, confirmó que, a través de redes sociales, se enteraron de los tres fallecimientos y de las tres personas lesionadas.

Presupuesto actual y próximo

Explicó que, para la cobertura de apoyos a las víctimas del 17 de octubre, la Comisión ha empleado recursos ahorrados en otros conceptos, pues recordó que desde que fue electo comisionado, han transcurrido cinco meses, y su primera tarea fue crear la Comisión, pero apenas tienen tres semanas en las nuevas oficinas, luego de un largo peregrinaje.

Indicó que los apoyos para la reparación del daño en la mayor parte de los asuntos saldrán de un fondo administrado por un fideicomiso, el cual es de 10 millones de pesos. Incluso, reconoció que estiman destinar alrededor de 2 millones a los casos recibidos hasta el día de ayer.

Recordó para este año recibieron 3.5 millones de pesos para programas y proyectos, y para 2020 están pidiendo una cantidad que no llega al 20 por ciento de incremento (cerca de 4.2 mdp).

En cuanto al fondo de apoyo a víctimas, que este año se abrió con 10 millones de pesos, confían en que le autoricen un incremento del 50 por ciento, con lo que el próximo año estarían recibiendo 15 millones de pesos, que se sumarían a lo que quede del recurso actual.

Para 2020

Óscar Fidel González Mendívil confirmó que para el 2020 ha planteado dos proyectos: uno de ellos consiste en contar con representación en las zonas norte y sur del estado; mientras que el otro tiene que ver con la contratación de personal para brindar atención psicológica y asesoría legal inmediata en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

3 civiles murieron durante el operativo fallido del 17 de octubre en Culiacán que no eran parte de las fuerzas beligerantes.