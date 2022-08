Estimulación de nubes pudo haber influido en las inundaciones del norte de Sinaloa

Sinaloa.- No se descarta la posibilidad de que las lluvias torrenciales que han generado el desbordamiento del río Sinaloa, al norte de la entidad, tengan que ver con la aplicación de yoduro de plata en la nubes para inducir lluvia, dijo Jaime Montes Salas, secretario de agricultura de gobierno del estado.

Explicó que a pesar que los vuelos que se han realizado fueron en los limites entre Chihuahua y Sonora donde inician las cuencas de aportación hacia las presas y la distancia es importante hasta Guasave en donde se han tenido registro de las lluvias más copiosas no se descarta la posibilidad de que tenga que ver con la aplicación del químico y el movimiento de las nubes.

"Es muy improbable, pero no se puede negar porque no hay manera de demostrar que no, así como no hay manera de demostrar que si, pero si mucho influyen las corrientes de aire en que las nubes se movilizan, no a una velocidad tan grande, pero si pudiera verse un poquito más por encima de lo normal las lluvias por el efecto de este químico", reiteró.

Recordó que en el caso del municipio de Guasave se han reportado precipitaciones de 118 milímetros, lo que representa una lluvia muy fuerte, pero se mantiene dentro de los rangos normales.

Hasta el momento dijo que, de acuerdo a la información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa (Cesavesin) no se reportan daños en las siembras de cultivos de temporal en la zona norte como lo es el municipio de Sinaloa de Leyva en donde se desbordó el río, por lo que aún no se tiene necesidad de que entre el seguro catastrófico.