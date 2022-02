"Estoy picando piedra y el tema no está cerrado", Roxana Rubio insiste en tener bancada legislativa del PAN

Sinaloa.- “Estoy picando piedra” para tener un grupo parlamentario en el Congreso del Estado de Sinaloa y lograr que una oposición que se note, pero el tema no está cerrado, afirmó la presidenta del PAN estatal, Roxana Rubio Valdez.

El coordinador de los diputados priistas, Ricardo Madrid Pérez, siempre va a defender a su partido político y “nos lleva entre las patas”, pero hay muchos legisladores que son independientes en su decisión.

“No me va a pasar con la vez pasada de que me balconearon y no voy a decir hasta que se den las cosas”, dijo Rubio Valdez.

Alianzas

En cuanto a las alianzas electorales, sostuvo que mantienen su alianza con el PRD, pero con el PRI aún no lo sabe, pero los panistas van a trabajar para que estén posicionados y que sean el partido político con mayor aceptación. A nivel nacional, insistió que dicen que sí a una alianza con los priistas, pero del “plato a la boca se cae la sopa” y las coyunturas.

Reconoció que faltó trabajo de la dirigencia estatal y de los panistas fueron los culpables de no tener muchos candidatos a cargos en la pasada elección; por eso, es el trabajo de posicionar y recupere la confianza entre los ciudadanos, y que el PRI no les quite todo y ellos encabecen la mitad de los cargos en 2024.

Dirigencias municipales

Adelantó que se está trabajando en la renovación de los comités municipales y que muchos de ellos vayan en unidad, como podría ser en Guasave, Ahome y Sinaloa.