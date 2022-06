Estrada Ferreiro: “Juan de Dios es un alcalde impuesto que no tiene legitimidad”

Sinaloa.- Juan de Dios Gámez Mendívil es un alcalde impuesto que no tiene legitimidad, lo que no le da derecho a despilfarrar los recursos del Gobierno ni a dañar el patrimonio como lo hizo con la apertura de las calles que privilegiaban al peatón, manifestó Jesús Estrada Ferreiro.

El expresidente municipal de Culiacán lamentó que él en dos ocasiones consiguió el triunfo en las urnas y fue destituido por 40 diputados.

La declaración

“Andan desbocados y están dañando mucho al pueblo. Simplemente al arribar un nuevo presidente municipal impuesto, porque no hay legitimidad... La gente está inconforme porque la gente votó por mí, y la gente es la única que puede decir que me quiten. No el Congreso”, sostuvo.

Y el hecho de ocupar ahora el Ayuntamiento, dijo, no les da derecho a hacer lo que están haciendo, refiriéndose al gobernador Rubén Rocha Moya y legisladores.

“Ir a destruir las áreas peatonales con máquinas. Es como cuando asaltan un pueblo, cuando asaltan una comunidad”, expresó.

El Congreso ve al Ayuntamiento de Culiacán como un botín, indicó, como un trampolín político y regalar lo que no es de ellos, porque al decir que apoyan al pueblo le están haciendo daño porque les quitan la posibilidad de contar con agua potable de buena calidad y con tratamiento de aguas negras.

En el municipio hay 195 mil usuarios que no necesitan un descuento de 80 o 100 pesos en el recibo de agua potable, comentó, lo que llevarían a perder a las arcas de Culiacán 200 millones de pesos y casi 500 millones de pesos al estado.

Demagogia

“Eso es demagogia, porque no es populismo. El populismo es apoyar al pueblo, pero la demagogia es decir que apoya y no estás apoyando. Estás dañando”, subrayó. Y hoy lo están castigando por oponerse a una ley y por respetar y hacer respetar la Constitución, expuso.

“El hecho a que me haya opuesto a esto como gobernante, con legítimo derecho para hacerlo, hoy me están castigando por ello. Es absurdo que a una persona la castiguen por querer respetar la Constitución y por respetarla y hacerla respetar. No tiene sentido. Es un despropósito”, manifestó.

Los Datos

El alcalde sustituto

A unas horas de haber votado por el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, el Congreso del Estado designó a Juan de Dios Gámez Mendívil como alcalde sustituto.

Ahijado de rubén Rocha Moya

Juan de Dios Gámez Mendívil es ahijado del gobernador del estado, Rubén Rocha Mocha, quien visitó el Ayuntamiento a los dos días de su nombramiento como alcalde.

Para entender...

El desafuero de Jesús Estrada Ferreiro

Reelegido para un segundo periodo al frente del Gobierno de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado el 10 de junio por el Congreso del Estado, acusado de los delitos de discriminación, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. Esta citado ante un juez el 23 y 24 de junio, donde pudiera ser detenido en caso de considerarlo el juzgador.