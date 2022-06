Estrada Ferreiro: “La Fiscalía (de Sinaloa) me deja en la indefensión”

Sinaloa.- Sin la posibilidad de defenderse, lo deja la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa al negarle el expediente para conocer las causas por las que se le acusa y por las que pudiera ser detenido la próxima semana, cuando comparezca ante un juez, expresó Jesús Estrada Ferreiro.

El exalcalde de Culiacán dijo que desde el viernes, que fue notificado para su comparecencia el 23 y 24 de junio ante un juzgado, debió haber recibido una copia de la carpeta de investigación para conocer las acusaciones en su contra y preparar su defensa.

El argumento

Agregó que mandó a su hijo, que también es su defensa, a la Fiscalía a recoger la carpeta a la que tiene derecho, pero le dijeron que hasta mañana lunes le sacarían una copia.

“Me causa esto indefensión porque son 30 tomos. O sea, 30 expedientes que me tienen que mostrar para que yo los pueda leer. Es humanamente imposible leer 30 tomos de papeles para ir a una audiencia y poderme defender”, expresó.

Al expresidente desaforado el 10 de junio se le acusa por los delitos de discriminación, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, por lo que pudiera ser detenido en el Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro y vinculado a proceso.

“Yo veo que, a como dé lugar, quieren hundirme. No creo que lo logren porque no tengo ninguna culpa de nada. Nada. Absolutamente nada. Pero bueno, así es esto. La injusticia a la luz del día”, manifestó.

Aunque Estrada Ferreiro dijo tener confianza de que no se le detenga el día de su comparecencia, quienes lo quieren hacer sí tienen el poder para hacerlo, como un abuso más de poder.

“Ahí voy a estar para que me esposen y me encarcelen si quieren. No voy a huir, porque todo cae por su propio peso y esto se revierte un día”, subrayó.