Estrada Ferreiro: “No quieran agarrarme como animal amarrado” por desafuero

Sinaloa.- El alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro aseguró que ya no tiene fuero constitucional. “No quieran agarrarme como animal amarrado y me lleven a la cárcel. Ya no tengo fuero, ya no hay presidente municipal en funciones, estoy libre para enfrentar cualquier procedimiento, pero cítenme y denme la oportunidad de defenderme; pero quieren agarrarme como delincuente para encerrarme porque soy un trofeo para ustedes”, expresó el político ayer en un video a través de su red social de Facebook.

Persecución política

El alcalde de Culiacán con licencia explicó que la solicitud para separarse de su cargo de presidente municipal lo hizo en virtud de la persecución política de la que está siendo víctima y también para enfrentar las acusaciones jurídicas y políticas que tiene en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y en el Congreso del Estado.

Señaló que únicamente están utilizando a un grupo de mujeres (viudas de policías) para atacarlo y favorecer los caprichos de los diputados con dichas acusaciones de discriminación, y que, principalmente, el diputado de la bancada de Morena Feliciano Castro Meléndrez, dijo, está muy inquieto, apresurado y acelerado por desaforarlo de su cargo.

“Ya dejen en paz al Ayuntamiento, es del pueblo y serán ellos quienes les reclamen los abusos que están cometiendo el gobernador Rubén Rocha Moya, los diputados y la fiscal general del estado, que es títere del secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Ya hicieron una mafia completa en el sistema de gobierno de Sinaloa”.

Mencionó que Rubén Rocha Moya recibe consejos del secretario de Gobierno Enrique Inzunza, a quien señaló como una persona que tiene antecedentes “negros” en el Tribunal, ya que él personalmente lo denunció penalmente y legalmente en muchas ocasiones. “Por qué no actúen contra él, pero no, van en contra mía porque el Ayuntamiento de Culiacán es lo que quieren, es un botín, ahí están los negocios”, declaró.

Respeto

Jesús Estrada reiteró que se respete a él y a su familia, y dijo que están asociados Rocha Moya, Inzunza Cázarez y Castro Meléndrez para delinquir en su contra, convirtiéndose en terroristas.

“Me tiene aterrorizado a todo el Ayuntamiento, con amenazas. Síganle para adelante, yo lo invito a que hagamos lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López, nos pidió que dialoguemos, platiquemos”, manifestó. Además, le mandó decir al gobernador que pare a lo que llamó terrorismo y amenazas.

“Yo estoy a sus órdenes para cuando usted quiera que platiquemos. Si quiere que vayamos a Gobernación, ante una gente imparcial, porque yo no confío en ningún proceso penal, ni civil, ni de ninguna especie del gobierno de Sinaloa, porque usted los maneja a través del secretario general de Gobierno, ahí la voy a dejar para que reflexione tantito y quedo a sus órdenes”, finalizó Estrada.

El Dato

Alcaldesa provisional

El día lunes 6 de junio, María del Rosario Valdez Páez fue elegida por unanimidad como presidenta municipal provisional de la capital sinaloense.

FGE emite nueva solicitud

La Fiscalía General del Estado emitió una segunda solicitud de declaratoria de procedencia contra el alcalde de Culiacán con licencia al Congreso.

Contexto

Fiscalía General del Estado solicitó el desafuero contra Estrada

El pasado 3 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso del Estado la declaratoria de procedencia del alcalde ahora con licencia Jesús Estrada Ferreiro, por los delitos penales de abuso de autoridad y discriminación contra las viudas de policías, a fin de iniciar con las investigaciones como un ciudadano y proceder conforme a derecho.

Juicio político y desafuero son los dos procesos que enfrenta actualmente Estrada Ferreiro y ambos llevan un procedimiento totalmente diferente.