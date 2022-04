Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, prepara su defensa ante juicio político en su contra

Culiacán, Sinaloa.- Al ser notificado este jueves por el Congreso del Estado, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro prepara la defensa jurídica contra el proceso de juicio político en su contra, para lo que tiene 7 días hábiles.

El presidente municipal explicó que por el momento se está analizando el contenido de los documentos enviados por el legislativo, y dependiendo de lo que se contenga se estructuraría una respuesta, sin embargo, dijo sentirse tranquilo al reiterar como se a manifestado en ocasiones anteriores, que no ha realizado ninguna falta o delito como se manifiesta en las quejas.

"Estamos trabajando en ello porque tanto papeleo no es fácil, pero como yo sé perfectamente bien que no he cometido ninguna falta, ningún delito, no hay nada que me puedan imputar válidamente, estoy tranquilo", reiteró.

En este tema agregó que hasta el momento se desconoce si se dará una respuesta anticipada al legislativo antes de vencerse el plazo de 7 días que se tiene, y solamente se reunirá con la comisión instructora del congreso del estado a quien fue turnado el caso, de ser solicitado en los próximos días.