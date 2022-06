Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, ve "maldad" de Rocha Moya en proceso de desafuero

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que la petición de la Fiscalía General del Estado para que el Congreso inicie el proceso de desafuero en su contra "es una muestra fehaciente, sin lugar a dudas, de la maldad" del gobernador Rubén Rocha Moya, del diputado Feliciano Castro Meléndrez y del Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares.

En entrevista, el presidente municipal de Culiacán dijo que Feliciano Castro y Enrique Inzunza siempre han sido corruptos y "enredaron" al gobernador Rubén Rocha Moya también. Dijo que por medio de la Fiscalía General del Estado han estado pidiendo información "diario, diario, diario" y se les rindieron más de 500 informes durante el mes de mayo sobre diversos asuntos del ayuntamiento.

Estrada Ferreiro dijo que la Fiscalía es controlada por el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza y que era jefe de Sara Bruna, en quien él confiaba por su responsabilidad, pero "ya me di cuenta que no", dijo contra la actual titular de la FGE.

Sobre las denuncias de las viudas de policías, que implicarían un proceso de desafuero contra él, Estrada Ferreiro dijo que "son señoras que las manipulan ellos, las tienen manejadas para este tipo de cosas". Aseguró que las viudas son manipuladas por el Congreso del Estado.

Jesús Estrada Ferreiro dijo que el gobernador del Estado "está metido en esto" porque incluso no está respetando lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que dialogaran e interviniera el Secretario de Gobernación en el tema.

"Al gobernador no le importa lo que diga el presidente de la República. Cesó a Ruth Díaz porque le estorbaba también" aseguró Estrada, dijo, pues se trató de una renuncia disfrazada, pues se le obligó a dejar el cargo.

El alcalde dijo que él no es juguete del gobernador y que Rocha Moya "no esté pensando que es el rey" y que se debe al pueblo. También indicó que Feliciano Castro no quiere dialogar y los culpó de estar actuando con maldad.