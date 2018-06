Estrada Ferreiro apostará a renovar el transporte público de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- requiere una modernización integral del transporte público, para ello, y en caso de ganar los comicios del 1 de julio, Jesús Estrada Ferreiro, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propone la implementación del sistema metrobús en la capital del estado.

Con esto —aseguró— se resolverán los problemas de movilidad en la ciudad, pero no sería uno idéntico al que funciona en la Ciudad de México, toda vez que en Culiacán no se tiene la infraestructura para hacerlo, pero sí sería algo similar, buscando que sea más barato el traslado de personas.

Para esto propuso que opere a través de particulares e inversión del estado, pero que esté a cargo de todo el sistema un patronato, todo en la búsqueda de brindar mejor servicio a la ciudadanía. Si bien reconoció que es caro, de ganar, impulsará la modernización del transporte: «El sistema metrobús que propongo, que sea más fluido el transporte, más rápido, porque las líneas de transporte serían lo más corto posible, en línea más recta, no tantas vueltas en las colonias, no es el ratón loco», señaló.

Con esto buscará evitar que existan paradas en cada esquina, y propondrá que estas sean cada 500 o 600 metros, con ello el transporte sería más fluido.

Parte de la modernización incluye el pago a través de tarjeta, medida con la que se busca evitar robos y asaltados en el transporte público. El beneficio no sería solamente para el usuario, quien pagaría menos por el servicio, es también para quienes operen el sistema y los automovilistas porque se generaría menos tráfico. Para el traslado, el tiempo sería menor al que se destina hoy para el trayecto.

En este proyecto no serán desplazados los concesionarios, a ellos también se les invitaría, pero solo como inversionistas.

Continuando con mejorar la movilidad del municipio, afirmó que, de llegar a la alcaldía, buscará contar con un mejor sistema de semaforización a fin de generar mayor flujo vehicular. Para los peatones, se pronunció en generar las condiciones a través de semáforos peatonales, donde se sustituya los puentes, que solo sirven para colocar publicidad de particulares.

Todas estas fallas se pueden corregir, aseguró, solo es cuestión de poner atención y contar con la voluntad para hacerlo.

No más corte de agua

Durante los recorridos que ha realizado por todas las sindicaturas de Culiacán, uno de los principales reclamos que tiene la ciudadanía es la falta del vital líquido, pero además le han externado los cortes repentinos del servicio de parte de Japac.

Para ello, se comprometió a no cortar el servicio en los hogares. Hablar del servicio para comercio es otra tema, por lo que, de ganar, buscaría la forma de que los ciudadanos morosos paguen los adeudos de diferentes formas: «No vamos a cortar el agua potable a ninguna persona porque es un derecho humano, en doméstico, porque puede ser empresas, y esa es otra cosa. ¿Por qué?, porque es un derecho humano».

No solo dejará de cortar el servicio, tampoco se reducirá el suministro. Explicó que con esto se espera que nadie se quede sin agua, lo que no quiere decir que perdonarán a los morosos. Para hacer que el moroso pague (titular del contrato), buscará formas de embargar ciertos bienes que lo obliguen a cubrir el adeudo, ya que el resto de las personas que viven en ese hogar no tienen por qué sufrirlo.

Problemas financieros

Tranquilo por el triunfo que obtendrán el domingo 1 de julio, el candidato de Morena-PES-PT reconoció que el estado y los municipios tienen problemas financieros, pero adelantó que este problema de las deudas a corto y largo plazo son del conocimiento del candidato Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones le ha externado que en la Presidencia de México tendrá un amigo que le ayudará a sacar adelante los problemas financieros: «La deuda a largo plazo habrá que revisarla y ver cómo se haría una reestructuración. Si es correcto lo que hay, nada que hacer».

Junto a las malas finanzas y deudas a corto y largo plazo, también se encuentra el tema de recaudación por el impuesto al predial. Aquí, dijo que se tendrá que rescatar y buscar que el ayuntamiento logre mayor rendimiento. Si todas las personas pagaran el predial, el recurso alcanzaría para mucho más y podrían cubrir otros pagos de parte del ayuntamiento.

Sobre los programas que implementará llegando al ayuntamiento, todos irán encaminados al bien de los capitalinos, y AMLO se ha comprometido a darle el apoyo, siempre y cuando no sean ocurrencias.

Campaña

A quince días de la elección, Estrada Ferreiro platicó a EL DEBATE sobre cómo le ha ido en sus recorridos por comunidades y colonias de la capital de Sinaloa. Es consciente y reconoce el arrastre que tiene Andrés Manuel López Obrador, lo que —dice— es muy bueno, pero sabe que de nada sirve ganar la presidencia si no se cuenta con la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ha sentido y recibido el entusiasmo de los ciudadanos. Hoy, a diferencia del 2016, cuando fue candidato a la gubernatura del estado, el ánimo era distinto, ahora el carisma y el repunte de López Obrador es parte fundamental de lo que se vive.

Señaló que parte del cambio se debe a que los ciudadanos no creen las historias creadas en torno a personajes que rodean al candidato, todo eso, además del hartazgo y el repudio al PRI, ha jugado a favor del candidato de Morena. No se tiene coraje a otros partidos, el enojo es hacia el PRI. En sus recorridos —dice—, en varias ocasiones les cerraban la puerta al creer que eran del tricolor, pero cuando se les dice que son de Morena, en su mayoría los ciudadanos abren las puertas.

De las encuestas que tienen de Morena, él sale arriba del resto de los candidatos que compiten por la presidencia municipal de Culiacán, y eso lo saben sus contrincante. Su más cercano competidor es el abanderado del PRI-Panal-Verde. «Tan es así que andan desesperados que no han publicando encuestas a la alcaldía».

La recta final se acerca. Las campañas terminan el 27 de junio. El martes pasado, el abanderado de Morena a la Presidencia de México cerró campaña en Sinaloa con un evento masivo en la capital del estado; sin embargo, continuará trabajando hasta el último día de las campañas.

Contó que en esta recta final del proceso electoral ya tienen todo preparado, cuenta con representantes de casilla y defensores del voto por Morena, pero reconoció que aún así existen debilidades, sobre todo aquellas relacionadas con dinero, ya que no cuentan con el recurso necesario para pagar grandes cantidades para quienes hagan esta actividad.

Jesús Estrada pidió a los ciudadanos no venderse y defender al futuro de México. En manos de todos —aseguró— está el cambio del país, y por ello llamó a votar cinco de cinco para lograr el triunfo AMLO y los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia.