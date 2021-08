Estrada Ferreiro asegura que han gastado 25 mdp en la pandemia en su visita al Covitario

Culiacán, Sinaloa.- El Covitario es del Ayuntamiento de Culiacán, afirmó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien aseguró que esta administración municipal ha destinado una inversión de 25 millones de pesos en el combate de la pandemia de Covid-19, que incluye también la donación de 800 comidas diarias a voluntarios de la vacunación, compra de medicamentos y dos ventiladores, con el propósito de no atenerse a los servicios de salud en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no se dan abasto en esta tercera ola de contagios.

A un año de iniciar las operaciones, reconoció el trabajo de la doctora Martha Alicia Torres Reyes, coordinadora general municipal de salud, que ha reclutado al personal que la ayuda y que es muy acertada en su atención médica, que se dispuso darle todo el tiempo libre para atender a toda persona que venga.

El edil señaló que los medicamentos para los trabajadores del Ayuntamiento son gratuitos y de no haber hasta se consiguen, como el caso de la compra de tres inyecciones con valor cada una de 45 mil pesos, que contribuyen a que el organismo pueda aceptarlos, que corresponde de las áreas de la Dirección Jurídica y otra de la Dirección de Seguridad Pública.

También, los pacientes que no tienen recursos económicos se le da la atención médica en forma inmediata, pero se están presentando personas que demandan los servicios por la tarde y noche, que no corresponde al horario de atención, debido al enorme cansancio que deja y que quizás ya no tiene fuerzas para seguir prestando la ayuda en esta batalla diaria contra el Covid-19.

Reconoció que en ocasiones no se puede proporcionar inyecciones muy caras y que deben de comprar las familias de los enfermos, sin embargo, manifestó que está a favor de que se reciban las donaciones de medicamentos que ayuden a curar y otros que eleven las defensas.

Como parte de las inversiones que ha realizado este gobierno respecto al Covitario, se encuentra las obras de asfalto que se realizaron en la calle Cuitláhuac número 3563 en la colonia Rosario Uzarraga, para facilitar el acceso a la atención médica; se compraron seis concentradores de oxígeno y se tienen a la disposición de quienes lo necesiten de dos respiradores artificiales en caso de urgencia. Se añade que son cuatro trabajadoras del Ayuntamiento.

