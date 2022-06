Estrada Ferreiro busca regresar a la alcaldía de Culiacán: "No estoy obsesionado con el cargo, pero el pueblo me eligió"

Culiacán, Sinaloa.- Al denunciar que limitaron su derecho de defensa en el Congreso del Estado, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció que interpuso varios juicios para lograr que sea restituido en la presidencia municipal de Culiacán, y negó que este obsesionado con el cargo, al ser elegido por el pueblo y no por los diputados, porque estos conflictos legales que enfrenta, los atribuyó a un pleito que tienen entre morenistas para que no participe como candidato a senador en el 2024.

Al retirarse a las 12:45 horas de la sesión secreta al momento de iniciar las votaciones de las conclusiones de la solicitud de juicio político, Estrada Ferreiro reiteró que hay maneras para combatir la inhabilitación de seis años que se le pretende aplicar, pero no confía en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por estar controlado por el gobernador Rubén Rocha Moya y si en el Poder Judicial Federal.

Entre sus declaraciones de nuevo mencionó la lista negra de políticos locales, que, de acuerdo a su percepción, están anotados los alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez; de Guasave, Martín Ahumada y descartó al exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuén, por estar fuera del gabinete.

Expresó que él no tiene pleito con Rocha Moya ni con los diputados, y solamente se defiende, pero "de qué forma puedo hacer las paces, si ya me acabaron, me destituyeron, inhabilitaron, me desaforaron y cuál va a ser el arreglo", y "me están echando a la gente con palabras que nunca dije, esa es una cosa muy grave".

Precisó que su derecho a seguir hablando fue frenado en la sesión secreta después de agotar sus 30 minutos, porque su defensora Chuyita Verdugo no uso su tiempo y él pretendía continuar con sus argumentos, pero los diputados no lo quisieron.

"Le dije a los diputados que no hay nada que reclamar y ya están pagadas las homologaciones, en referencia a las palabras que me dijeron allá y aquí nunca las dijeron, si son las mismas personas aquí y allá", dijo y agregó: "son puro cuento que retomó el Congreso".

Ratificó que no está fundamentadas las acusaciones y que no tienen facultades para juzgarlo por ser juez y parte en este proceso, al ser los legisladores quienes hicieron la ley, motivo de la controversia constitucional.

Explicó que no les debe nada a las viudas de policías y se pagó a ellas, así como que la controversia constitucional a las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado no depende de él, que fue parte de la síndica procuradora y un acuerdo de Cabildo, y preguntó: "Entonces por qué estoy aquí como acusado y no está Cabildo, y si hay alguien responsable somos todos".

Insistió que tanto la síndica procuradora ni él tienen responsabilidad, debido a que "no va a desparramar ni repartir perjuicios y yo he hecho lo que tengo que hacer, y cuál es el delito grave, que yo en lo particular, no estoy de acuerdo, es mi idea que se pague las homologaciones como están en la ley, porque no va a alcanzar para pagarles toda la vida y va a llegar el momento en dos o cuatro años que no se le va a pagar a nadie, ante la falta de dinero".

Calificó como absurdo que de nueva cuenta lo van a destituir de su cargo y lo van a inhabilitar por seis años, y esto lo calificó como un abuso de poder y una situación de "amafiamiento" y ratificó que esta sanción administrativa "no le importa".

Adelantó que no se va a retirar de la política y como ciudadano "él combatía esta bola de tonteras que hacen estas gentes", y negó que tengan interés de participar con otro partido político y tampoco está afiliado a Morena, debido a que solamente es una persona afín al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consideró que "sí tiene el respaldo" de AMLO.

Te recomendamos leer:

En particular, confesó que le preocupa el juicio político de las viudas de policías ante el odio que, generado a su persona, y consideró que la vinculación a proceso por los delitos de discriminación y abuso de poder no son problema.