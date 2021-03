Estrada Ferreiro confirma que varios funcionarios de Culiacán han pedido licencia

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro dio a conocer que son varios los funcionarios de su administración que ha pedido licencia, con miras al próximo proceso electoral.

Señaló que el regidor Sergio Beltrán Coronel, acaba de solicitar licencia, la cual se suma a las que ya habían pedido los también regidores Jesús Santiago Vidrio Jiménez y Manuel Uribe Padilla.

No tengo el número exacto, pero son varios. Se le está dando licencia porque todos tienen derecho de aspirar a algo. No sé si han llegado más, pero creo que el día de mañana viernes concluye ya", expresó Estrada Ferreiro.

Sobre encuestas

El alcalde de Culiacán dijo no preocuparle lo que se publique en algunas encuestas. "Para mi cuenta lo que la gente en vivo me lo dice y no he visto uno solo en ese sentido que me rechace en la calle, que me ofenda, que haya un desprecio", externó el mandatario municipal.

"Lo más que me dicen es 'que ondas con los baches', sacale la vuelta, eso es todo, es broma ya, pero toda la gente me quiere, y a los que no, es problema de ellos", dijo Jesús Estrada Ferreiro.