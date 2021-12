Estrada Ferreiro es igual que el personaje de la Ley de Herodes, afirma Adolfo Beltrán, diputado del PAN

Culiacán, Sinaloa.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán Corrales hizo un fuerte llamado de atención al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro por su discurso de más de 30 minutos de ofensas a los legisladores locales y en particular a los morenistas, a quienes les cuestionó su capacidad y conocimiento para legislar, aunado a que los calificó como borregos al votar.

El panista dijo que lo escuchó con madurez, porque entendió que la molestia principal del edil fue que no se le permitió el acceso al Palacio Legislativo a la porra de funcionarios municipales de confianza que habían convocado para la sesión ordinaria, que iban a discutir el dictamen de las tablas catastrales de Culiacán.

Consideró que nadie violó la libertad de ninguna persona y solamente pretendían con el aplauso un culto a su personalidad de Estrada Ferreiro. Ratificó que no hay una sola obra que se le pueda dar un reconocimiento al presidente municipal, debido que no piensa en los pobres y se enfoca a buscar como recaudar con el argumento de que “la ley es él”, que le recuerda a una película de la Ley de Herodes, que únicamente el personaje buscaba crear impuestos por todo y en Culiacán no se puede revivir estas escenas.

A título personal, Beltrán Corrales llamó a Estrada Ferreiro a que guarde la compostura y sea un edil acorde a las circunstancias.