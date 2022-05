Estrada Ferreiro es un hombre que no tiene sentido social, ni humano para gobernar: Rocha

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sostener su compromiso de dar los 20 millones de pesos que le ofreció meses atrás al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que pagara los adeudos con las viudas de policías que se tenían hasta febrero. Esto luego de que el primer edil de Culiacán firmará un convenio de colaboración y aceptará el dinero que se había negado a recibir alegando que se violentaba la Constitución.

“En el tema de las viudas entregaré los 20 millones que dije porque es un compromiso no con este presidente, si no con el de la República, porque este no tiene sangre en el ojo, desde cuando debió haber recibido el recurso y estar pagando a las viudas, ahora resulta que porque siente la lumbre a los aparejos ahora se quiere corregir ya le llegó la idea de la justicia”, expresó.

De acuerdo al gobernador entregará el recursos cuando el alcalde se comprometa a pagar lo que sigue y no porque le ayudaron a pagar hasta febrero se vaya a cruzar de brazos y se vaya a hacer el disimulado.

Leer más: Comisión Instructora recibirá el escrito y pruebas de Estrada Ferreiro por juicio político

El gobernador cuestionó el por qué Estrada reacciona hasta ahora y expresó que reacciona por la presión del juicio político y no porque tenga convicción. Indicó que es Estrada quien traiciona a la gente pobre.

En el caso de los defensores de Estrada; “Les digo sí defiéndalo, pero también defiendan a las viudas a las personas con discapacidad y a los adultos mayores a quienes no les quiere hacer descuentos en el agua, defiéndalos”.

El gobernador dijo que no recibiría a Estrada Ferreiro porque no tiene que negociar con él, porque cuando le daba los 20 millones de pesos los rechazó con groserías y le recomendó que se haga una introspección para que reflexione que nadie está conspirando en su contra y es él mismo quien tiene una auto conspiración por ser grosero, terco e insensible para atender a la gente pobre.