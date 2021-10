Estrada Ferreiro lamenta que Quirino Ordaz no firme oficio para iniciar el Metrobús en Culiacán

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro lamentó que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel no haya firmado todavía el oficio para iniciar el proyecto del Metrobús en la capital del estado.

El gobernador debe dar luz verde al documento de suficiencia presupuestaria para remitirlo a Banobras.

“Continuando con el tema del Metrobús, que ya está por iniciar la primer obra de infraestructura, falta un oficio nada más del gobierno del estado, creo que nuestro amigo, Rubén Rocha Moya, va a girar ese ese oficio en cuanto llegue, que faltan poquitos días”, dijo Estrada Ferreiro antes de rendir su tercer informe de gobierno en el Teatro Griego del Parque 87.

Señaló que urge llevar a cabo ese procedimiento, pero que no se encuentra desesperado por ello.

“Lo que pasa es que como es un trámite, de trámite, valga la redundancia, no se porqué el gobernador no quiere o no ha hecho el oficio o no lo ha mandado, porque no implican erogar algún recurso, simplemente firmar el oficio, enviarlo, decir, el siguiente paso”, externó el alcalde de Culiacán.

Agregó que dicho oficio “pueden firmarlo mañana, pasado, cualquier día”.

En ese sentido, Jesús Estrada había hecho una publicación en su cuenta de Facebook, mediante la cual lamentaba la tardanza del gobierno del estado, en remitir a Banobras el oficio, para la primera obra de infraestructura que se requiere para el Metrobús.

Indicó que: “Ello significaría un gran avance que no requiere erogación alguna de inmediato, pues solo demostraría la intención y buena voluntad de cumplirle al pueblo de Culiacán y al presidente López Obrador la palabra empeñada”.

Apuntó que “el financiamiento del proyecto está a cargo de Banobras (FONADIN) 50%, Estado 25%, y Ayuntamiento 25%; lo de Banobras a fondo no recuperable; lo que significa que solo aportaremos el 50% de la inversión total”.

El alcalde de Culiacán mencionó que “todos sabemos que es un sistema de transporte moderno, cómodo, rápido, seguro, ecológico, que abona a la movilidad, a la economía, al medio ambiente, a la seguridad pública e inhibe el uso de vehículos automotores, en síntesis, el Metrobús consiste en bienestar y desarrollo para el pueblo de Culiacán”.

En cuanto los temas pendientes, hizo mención de obras públicas, reencarpetado, agua potable, drenaje sanitario, entre otros asuntos.

“Hay muchas cosas pendientes por hacer, porque no alcanzamos con los recursos que teníamos, acompletar, para nuestros proyectos, pero estamos en camino todavía para concluirlos en tres años más”, comentó Estrada Ferreiro.

Agregó que “en tres años más vamos a dejar Culiacán ordenado, cualquier cosas que vamos a hacer, con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo del pueblo en general y creo que con el apoyo de los diputados, me van a entender, hay que hacer las cosas, porque si no, el costo lo va a tener que pagar el pueblo y nosotros mismos también”.