Estrada Ferreiro llama al PAN a presentar pruebas por denuncia en su contra por espectaculares

Culiacán, Sinaloa.- Después de que el Partido Acción Nacional (PAN) informará que presentará una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en contra Jesús Estrada Ferreiro, por presunto uso de recursos públicos con promoción de imagen para pagar decenas de espectaculares, el alcalde de Culiacán llamó a presentar pruebas.

Durante la inauguración de una tienda departamental en Culiacán, Estrada Ferreiro fue cuestionado sobre la denuncia que presentaría el PAN en su contra, y el alcalde manifestó que el IEES notificó que no son válidas estas denuncias en su contra, porque él no autorizó que se incluyera el logo de Morena en los espectaculares.

"Está bien que la haga, perfecto. ni me importa tampoco. No me importa lo que haga el PAN, para mí no cuentan", dijo.

El primer edil aceptó que autorizó a las personas que le solicitaron que colocaran dichos espectaculares bajo los trámites legales. Sin embargo, desconoce el tema de los logotipos de Morena, ya que él no los mandó colocar.

"Es que no los puse yo, ninguno, yo autoricé por supuesto que los pusieran porque me preguntaron, para que no hubiera problemas legales", agregó.

Estrada Ferreiro concluyó el tema destacando que si el desacuerdo es por la utilización de los logos de Morena en los espectaculares, que sea ahí donde se haga la denuncia.