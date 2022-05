Estrada Ferreiro llama "perros rabiosos" a Rocha Moya y diputados

Sinaloa.-De nueva cuenta el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, despotrica contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la mayoría de los diputados y los llama perros rabiosos y también asegura que han perdido la dignidad.

Esto luego de que el alcalde anunciara que algunos medios de comunicación habían publicado que se había negado la controversia Constitucional del tema del agua potable ante esto aclaró: “es completamente falso esa información se negó la suspensión provisional solicitada que es correcto porque ya esta para resolución la controversia que ya no es tiempo para promover las suspensiones, sin embargo ahorita que ya se negó e inició un juicio político posterior a esa fecha, la situación cambia, entonces lo que procede no se los puedo informar yo lo voy a hacer pero me da mucha pena que sigan el sistema del gobierno estatal junto con el poder legislativo tratando de engañar a los medios y la población”, expuso.

De acuerdo al alcalde, lo de los diputados y el gobernador es: “ ya esto es fobia, es rabia contra mi persona parecen perros rabiosos me quitaron el defensor particular, me lo amenazaron ¿Qué quiere el gobernador del estado para mí que me quiten para qué?, cuestionó.

De acuerdo al alcalde el gobernador lo mandó destituir y él está dispuesto a platicar a llegar a acuerdo no en aras de conservar su puesto si no de dar una solución al tema.

“ Cual es su objetivo principal, que quiere Feliciano Castro Meléndrez, se convirtieron en una mafia ya, lo que nuestro presidente ha pedido siempre es que no mintamos que no traicionemos lo están haciendo ellos, a la luz del día delante de todos con fines perversos, ya sabremos, llegó porque esto, por qué tanta fobia en contra mía utilizando el partido del PAN , utilizando al partido, a la gente de Morena que perdió su dignidad”, expuso.