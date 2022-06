Estrada Ferreiro, ¿no confía en las vacunas de México? va a USA por cuarta dosis

Sinaloa.- Pese a que durante su gobierno promocionó la vacuna contra el covid-19, el desaforado alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, parece no confiar en el biológico que se aplica en México, pues prefirió ir a vacunarse a Estados Unidos el mismo día que tenía que comparecer en el Congreso del Estado.

Estrada Ferreiro aseguró que no está huyendo ni pretende sustraerse de la acción de la justicia, porque aunque ha tenido excesos por su forma de hablar, no ha cometido delito alguno.

Regreso

A cuatro días de ser desaforado por el Congreso del Estado y su supuesta huida al extranjero, el exprimer edil de Culiacán convocó a rueda de prensa en su despacho jurídico para aclarar malos entendidos y confusiones. “En ningún momento he pretendido sustraerme de la acción de la justicia porque si va a haber justicia, puedo estar tranquilo. No va a pasar nada. Pero si no va a haber justicia, yo creo que sí va a haber intranquilidad”, expresó.

El expresidente municipal aceptó haber cometido excesos y errores por su forma de hablar, pero no haber cometido delito alguno.

“Y como los delitos supuestos que se me endilgan, ninguno de ellos es grave, de acuerdo con la ley, y ninguno de ellos amerita una prisión preventiva. Es por lo que tengo miedo. Y sí tengo miedo. No por mí, por mi familia también, de que quieran alegar ante un juez de que ando huyendo, que me extraigo de la acción de la justicia y quieran detenerme preventivamente para tenerme preso”, señaló.

Jesús Estrada Ferreiro comentó que el 10 de junio, el día que el Congreso del Estado aprobó el proceso de desafuero en su contra, no huyó, sino que viajó a la Ciudad de México y después a San Diego, California, a aplicarse la vacuna contra el covid.

“Sí fui a San Diego a vacunarme. Volé a la Ciudad de México, pero no pude hacerlo porque me enfermé un poquito de la garganta y no me animé a vacunarme. Pero a eso fui exclusivamente”, señaló.

A la Fiscalía

Estar en el papel en el que se encuentra no es fácil, dijo, porque es acusado de “cosas inexistentes”. El exprimer edil de Culiacán comentó que posterior a la rueda de prensa, mandaría un oficio a la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada para mostrarle su disposición de comparecer ante la Fiscalía General del Estado. “Igual le digo al señor gobernador del estado que estoy haciendo frente a las acusaciones que injustamente se me hicieron”, manifestó.

Dijo no temer, puesto que no ha cometido delito alguno ni responsabilidad de lo que le han achacado. “He cometido errores, a lo mejor. He cometido excesos, a lo mejor en mi vocabulario, pero es la forma de hablar mía, sin pretender ofender a nadie”, agregó.

Estrada Ferreiro subrayó que aquí está de nuevo para aclarar los malos entendidos.

“Aquí estoy. No quiero malos entendidos ni confusiones, porque eso se presta a agravar los abusos que han cometido”. Detenerlo sin una acusación válida, lamentó, le causaría problemas morales, emocionales, jurídicos y hasta de salud.

La notificación

Aunque aseguró haberse enterado de su desafuero el mismo día que el Congreso del Estado aprobó el proceso, no había sido notificado todavía.

“Tampoco me ha notificado el Congreso que fui desaforado, tampoco me ha informado el Congreso que hay un nuevo presidente municipal. Estamos pidiendo que nos notifiquen... Ahorita voy al Congreso también para presentar un escrito para que nos notifiquen oficialmente esto”.

Minutos después le llegó una notificación del Congreso del Estado con la que le daban a conocer su desafuero.

Temeroso

Jesús Estrada Ferreiro dijo sentirse frustrado por todo lo que está pasando, aunque confía en la Fiscalía General del Estado de hacer un trabajo justo porque él no ha cometido ningún delito.

“Yo confío en que la señora fiscal, por ser mujer, por ser una persona con experiencia, pueda hacer las cosas correctamente y en forma justa”. Y aunque afirmó que todo lo ha hecho conforme a la ley, sí se siente temeroso.

“Todo lo que he hecho, lo he hecho conforme a la ley, y creo que no hay motivos para que yo pudiera temer; sin embargo, sin haber hecho nada, la verdad, sí me siento un poco temeroso”, manifestó. Y señaló que no peleará la alcaldía ni ningún puesto público, porque las veces que ha contendido por uno ha sido por invitación.

“No estoy en la tesitura de andar peleándome por una alcaldía o por un puesto público. Yo fui a las elecciones porque me invitaron en todas las veces. Para gobernador, para diputado federal, para presidente municipal dos veces. Las dos veces la gané. Y la gané con buen margen, así que no tengo yo reclamo alguno para eso”, sostuvo.

Para entender...

Cuando llamaba a vacunarse

Durante una reunión con representes del comercio, Jesús Estrada Ferreiro ponderaba la importancia de vacunarse y que los negocios tuvieran el certificado de que su personal había recibido el biológico.

“Creo que es cuestión de conciencia, creo que todo el mundo queremos estar sanos, queremos a nuestros hijos, a nuestra familia y, en esa medida, tenemos que responder.

Hay una responsabilidad moral por parte de nosotros con el tema del covid-19”, dijo.

En abril de 2021, confirmaba que él y su esposa se vacunaron. “No ando haciendo publicidad de que me vacuné o no”.