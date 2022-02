Estrada Ferreiro no debe desconfiar de él porque tiene principios y valores, contesta Rubén Rocha

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán no debe temer de él, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las declaraciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro de que lo hace responsable a él y al diputado Serapio Vargas de lo que le pase a él y a su familia.

De acuerdo al primer edil de Culiacán, teme por su seguridad por estar en contra de la aprobación de la reforma al artículo 50 de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa que permite realizar el 50 por ciento del recibo de agua a adultos mayores y personas con discapacidad por lo cual él presentará una controversia Constitucional para tratar de invalidar este descuento.

Rubén Rocha Moya calificó lo dicho por el presidente como despropósitos, aseguró que Estrada Ferreiro lo conoce y sabe que tiene mayor firmeza democrática que él por lo que no debe andar desconfiando de él.

“En todo caso yo podría desconfiar de él porque tengo principios, me he formado desde chamaco él es de izquierda de ocasión, entonces no debe temer de mí, yo tengo principios, tengo valores humanos y además no hay ninguna razón, que está poniendo de riesgo está haciendo que la transformación de Culiacán no, la diferencia cuál ha sido que los diputados acordaron validar los descuentos (al agua) de los adultos mayores y él no está de acuerdo, y cuando es del movimiento y el movimiento nuestro encabezado por Andrés Manuel López Obrador lo que hace es justamente enarbolar los apoyos a los adultos mayores y a las personas con discapacidad”. expuso.

Recordó que el enojo y gran pleito que trae el alcalde con los diputados y con él es que los diputados lo acordaron e hicieron un decreto y a él le tocó publicarlo y lo publicó porque está de acuerdo en que se le descuente en el agua potable a los adultos mayores y personas con discapacidad.

En su caso reiteró que no tiene pleito con el alcalde y en donde lo encuentra lo saluda pero Estrada Ferreiro quiere que nada más su opinión valga y piensa que está en lo cierto y no mueve nadie de allí. “Quiere que nosotros caminemos hacia allá y no, que se le olvide, nosotros también sabemos hacer las cosas y por lo pronto, los despropósitos de manifestarse en contra de las personas adultas mayores no la compartimos. El congreso del estado les aprobó para que se haga el apoyo y él está en contra no sabemos en qué carril está corriendo”, finalizó.