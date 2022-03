Estrada Ferreiro no tiene autoridad moral ni política para decirme dónde invertir recursos: Rubén Rocha

Culiacán, Sinaloa.- Con respecto a la propuesta del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que el recurso de 120 millones de pesos que le ofreció el Gobierno de Sinaloa al Ayuntamiento de Culiacán en los dos convenios, descuentos de JAPAC y el pago a las viudas de policías, los destinara a la seguridad vial, a bacheo, entre otros servicios públicos, el gobernador Rubén Rocha Moya contestó que el alcalde no tiene que andarle recomendando nada.

“Nosotros vamos a invertirle a Culiacán a pesar de él, en infraestructura, tenemos programas para Culiacán y quiero atender a Culiacán, con efectivamente en vialidad porque él ya va para el cuarto año de gobierno y no lo ha atendido, debiera de atenderlo”, señaló Rubén Rocha Moya.

De acuerdo al mandatario estatal, Estrada Ferreiro no tiene ninguna autoridad moral ni política para recomendarle que haga lo que no ha hecho él, y que es su principal tarea como invertir en la seguridad, mejora de infraestructura urbana, entre otros.

“Que por favor no ande recomendando, que me deje a mí hacer las cosas como nosotros creemos que debe de hacerse y a los culiacanenses les digo por supuesto que a pesar de, los voy a atender, voy a atender a Culiacán, vamos a embellecer Culiacán voy a ir a las colonias populares ya tengo un plan para no solo ver sus problemas de agua, drenaje y demás, sino pavimentación”, expuso.

De acuerdo a Rocha Moya, hay una serie de demandas ciudadanas que tiene y ya hay un plan. Le pidió al presidente municipal, que le cumpla a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las viudas de los policías y si no que se la vea con los del Congreso que se pelea también mucho con ellos.