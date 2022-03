Estrada Ferreiro obstaculiza prevención de violencias contra mujeres: CMAS

El tipo de actitudes que ha tenido recientemente el presidente municipal de Culiacán victimizan a las usuarias de los servicios que el Estado ofrece para su protección y no favorece ni a la atención ni a la persecución de delitos de violencia familiar y de violencia de género, señaló a EL DEBATE Rocío Avendaño, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (C’MAS), quien además destacó que Jesús Estrada Ferreiro no muestra conciencia de la repercusión que tienen sus acciones, desde la obstrucción de acciones hacia el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la falta de respeto a todas y todos los que colaboran para que la erradicación de la violencia de género sea posible.

Ante la serie de justificaciones que ha dado recientemente el alcalde, mencionando que la prensa ha tergiversado o sacado de contexto sus dichos, la activista Rocío Avendaño mencionó que, como colectivo C’MAS, mantiene su posicionamiento y que rechazan las actitudes que tuvo el alcalde al inicio y después de la inauguración del Taller para la Implementación de Unidades de Policía Municipal Especializada en Género, realizado el 3 de marzo del 2020.

Leer más: Alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, señala a El Debate de generar terror periodístico

Estrada no apoya al trabajo institucional

Ante la actitud defensiva que ha tenido el alcalde luego de que se le señalara, la activista feminista Rocío Avendaño dijo: “hemos visto algunas notas aclaratorias supuestamente, nosotros mantenemos nuestra opinión”.

Ella considera que, en este caso, el presidente municipal, en este tipo de eventos, que tienen que ver con perspectiva de género, ya que no quiere asumir su responsabilidad, “ni asumir su papel, ni reflexionar, ni concientizarse, ni ser sensible tampoco. Debiera de dejar a las y los especialistas que trabajen el tema, porque cuesta mucho esfuerzo llevar a cabo un taller de sensibilización y capacitación”, más cuando se trata de policías, dijo.

La activista explicó que es sumamente difícil reunir a los agentes en un aula de capacitación debido a su carga de trabajo y, por otra parte, el trabajo de los capacitadores en estos contextos es muy complicado; pero subrayó, si a todo eso se le suma un discurso tal con dichos y expresiones de este tipo (revictimizantes y machistas), al momento de dar inicio a un taller como ese, se atropella la propia labor que se iba a llevar cabo, señaló Rocío. Comentó que al decir lo que dijo el alcalde, promovió un mensaje diferente y confunde, rompiendo el trabajo de capacitación.

“Por eso nosotros referimos que él obstaculiza el trabajo de los tres niveles de gobierno, porque cuando hay capacitación no nada más es el policía o la policía que está sentada, no nada más es Seguridad Pública quien tiene que hacer un esfuerzo institucional para que se lleve a cabo, están quienes facilitan el curso, están los materiales que se dan, están las otras instituciones”, sentenció.

No hay responsabilidad ni conciencia

Para la líder del colectivo C’MAS, el alcalde carece de conciencia de su impacto. Hay todo un trabajo detrás, y quizá Estrada no se da cuenta de cómo lo está obstaculizando y no mide la consecuencia que dicho bloqueo pueda tener hacia el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Avendaño recaba en que el alcalde, como otros gobernantes, toman estas actitudes como formas para eludir responsabilidades: “en los temas de violencia hacia las mujeres, así han sido por muchos años. Llevamos muchos años trabajando en C’MAS, teniendo reuniones, dando capacitaciones, enviando mensajes y posicionamientos sobre la importancia que tiene que se asuma esta responsabilidad compartida que tienen todas las instituciones y gobiernos cuando se trata de violencia, en especial hacia las mujeres”, recordó.

La activista cuenta que unos años atrás había quienes decían que ni siquiera tenían los municipios que llevar acciones de prevención, porque supuestamente era una labor destinada solamente a instituciones como Secretaría de Salud o Secretaría de Seguridad Pública en el mejor de los casos, y otras veces decían que nada más les competía a las instituciones de mujeres.

Avendaño cree que el problema que exhibe Estrada Ferreiro es parte de una problemática vieja, donde no se termina de entender el efecto de asumir esa responsabilidad compartida y de que continúen con resistencias a reconocer que las formas de hacer y de expresarse sí impactan en la población, más allá de las políticas públicas.

Avendaño recalcó que esas actitudes enmarcan falta de respeto al trabajo institucional y falta de respeto hacia sus colaboradores y colaboradoras, “él, con sus dichos, no deja avanzar este trabajo. También nos preocupan las expresiones hacia periodistas y medios de comunicación, porque creo que hay interpretaciones negativas al respecto, pero es justamente por eso que se tiene que cuidar lo que se dice”, mencionó.

Compartió que el tema de género y el tema de prevención de violencias de cualquier tipo y hacia cualquier grupo tiene mucho que ver con la interpretación, con las subjetividades, “es algo que también le es difícil al presidente, aprender y deconstruir este tipo de mensajes que enviamos”, señaló

Se le preguntó si sería necesario que los funcionarios tomaran cursos de sensibilización para asumir su cargo, y ella comentó que sí, y que además este tipo de cursos y capacitaciones sí se han dado a los funcionarios de primer nivel. “Aun así, se trata de compromisos, se trata de tener conciencia, y yo creo que el presidente municipal no tiene conciencia de cómo esta problemática afecta y las múltiples aristas que tiene”, finalizó.

Colectivo feminista pide sancionar al alcalde

La presidenta del colectivo feminista Historias de Venus mencionó que es de vital importancia saber elegir a los gobernantes, quienes representan a la sociedad, investigar qué conocimientos y perfil tienen, dijo Jacqueline López, activista de Mazatlán.

“Es lamentable que se estén realizando este tipo de sucesos. Como comunicóloga que soy, lo manifiesto. Lo único que hacen los medios de comunicación es informar de los acontecimientos diarios, sea bueno o malo. Creo que él, como autoridad principal de una ciudad, Culiacán, no tiene que dar este tipo de declaraciones”, expresó López.

La líder feminista dijo que tiene que ser sancionado, pues no se tiene que repetir ni dar declaraciones de contexto cuando dijo que a las mujeres las agredían porque se lo buscaban. “Tenemos que capacitar a quienes están sentados en esa silla o quienes nos representan, una capacitación constante, que realmente se pongan los anteojos de género y que también capaciten al personal”, sostuvo López.

Espera que la Secretaría de las Mujeres, al mando de Teresa Guerra, pondrá orden en ese aspecto.

Senadora pide al alcalde Estrada que se mida

Sin duda alguna, los ataques que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha tenido en contra de las mujeres, los medios de comunicación, específicamente de EL DEBATE y sus reporteros, son reprobables y deben de detenerse, sostuvo la senadora morenista Imelda Castro Castro.

“Me parece que son múltiplemente desafortunadas esas declaraciones en relación contra las mujeres y la prensa, no hay duda. Me parece muy lamentable que esté sucediendo, e invitaría al alcalde a que se mida con todo respeto, porque debe haber respeto para todos los sectores de la sociedad. Creo que es lamentable”, dijo Imelda Castro Castro.

“Repruebo totalmente esas expresiones. ‘El horno no está para bollos’; además, estamos en el mes de marzo, cuando hay que reflexionar todo ese tema tan complejo que tenemos de violencia contra las mujeres y el tema de la prensa, que vimos que se ha perdido de vista”, declaró la senadora por Sinaloa.

Vargas Landeros lamenta expresiones

Los medios de comunicación, así como la sociedad en general, merecen todo el respeto, declaró el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Cuestionado sobre las amenazas que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, lanzó en contra de reporteros del periódico EL DEBATE. El funcionario municipal calificó como lamentable los hechos y refrendó su total apoyo al gremio periodístico.

“Los medios de comunicación son mis amigos y son mis amigas en lo personal y, en lo particular, a la cadena del periódico EL DEBATE que me une una relación de amistad de hace muchísimos años, así que soy solidario. Creo que no nada más lo dicho, he demostrado el respeto y el apoyo con hechos”. Por último, aseguró que, de parte de su gobierno, todos los medios de comunicación tendrán su total apoyo y respeto, pues aceptó que son el vínculo para que la sociedad sepa lo bueno y lo malo que se está haciendo.

“Por supuesto que debe de haber respeto y tolerancia, porque la ley así lo dice. La libertad de expresión está consignada en nuestra Carta Magna, entonces no tiene por qué haber ningún tema de poder violentar”.

Autoridad debe defender, no criminalizar a mujeres

La autoridad está para defender a las mujeres y no para revictimizar, como lo declaró el presidente municipal de Culiacán en el caso de la señora asesinada, apuntó Silvia Meléndrez, coordinadora de la agrupación Iniciativa Ciudadana. Todos los días agreden, violan y asesinan a mujeres; y gobernantes como Jesús Estrada Ferreiro, en lugar castigar a los delincuentes, culpan a las víctimas.

Asimismo, lamentó que el mandatario se moleste y actúe grosero porque se dé a conocer sus declaraciones de revictimización a una mujer. Reiteró que se debe actuar en contra de la criminalización hacia las mujeres que sufren violencia de género.

Intolerante a la crítica

Como una muestra de su intolerancia a la crítica y su apatía ante el sentir social, es lo que demuestra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al lanzarse en contra de periodistas y de un medio de comunicación, consideró Trinidad Valdez Peñuelas.

El presidente de la Fraternidad de Comunicadores y Libertad de Expresión A.C. lamentó las amenazas que el alcalde de la capital del estado lanzó en contra del periódico EL DEBATE.

“El que quiera marginar a un medio de comunicación o un periodista, te habla de una intolerancia a la crítica, te habla de un miedo a que desnuden su mal gobierno y de que lo único que le queda es atacar a los medios de comunicación para buscar tapar la apatía y la insensibilidad social que ha mostrado durante su más de tres años de gobierno”, indicó.

Asimismo, comentó que estos pronunciamientos del funcionario municipal contra quienes solo llevan el día a día a la ciudadanía habla también de lo que realmente es.

“Las actitudes del alcalde son solamente el producto del encono y la polarización contra los medios de comunicación, que todas las mañanas salen desde Palacio Nacional. Jesús Estrada Ferreiro se conduce de esa manera porque no puede conducirse de otra, su boca habla de lo que le sale del corazón y eso es evidente cuando ves su forma de gobernar, cuando ves las medidas antipopulares que toma y cuando ves que cada vez está más repudiado por la misma sociedad, no solamente de Culiacán, sino de todo el estado de Sinaloa”, enfatizó.

Comentarios de Estrada contra mujeres están fuera de lugar

“Resulta extraño que, de parte de una autoridad, se hagan ese tipo de aseveraciones del que las mujeres son las culpables de lo que les pasa; ese tipo de declaraciones ya son muy viejas, por lo que ya no van acorde con la realidad de lo que se ha venido dando a través de los años en el crecimiento de la cultura del respeto a los derechos humanos; el trabajo que se ha desarrollado para darle luz a una cultura, que existe hoy en día a través de la equidad de género, que falta mucho por hacerse, lo cual implica darle su lugar a la mujer”, dijo el líder del partido PT en Mazatlán, quien opinó que las declaraciones de Estrada están fuera de lugar y van en contra de los avances en materia de género. También le pidió respeto, como servidor público, hacia medios de comunicación.

“Soy respetuosa de la postura de cada persona”

La presidenta municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, se dijo en pro de la libertad de expresión, pero evitó dar su opinión sobre las declaraciones de Estrada.

La alcaldesa aseguró que desde el inicio de su gobierno se ha mantenido un estrecho diálogo con los representantes de los diversos medios de comunicación, esto bajo el entendido que son el canal por el cual se puede escuchar el sentir de la ciudadanía y, al mismo tiempo, permiten hacer de conocimiento público las acciones que el gobierno planea o realiza para el beneficio colectivo.

“En cuanto a las declaraciones vertidas por mi homólogo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, soy respetuosa de la postura de cada persona, desde su cargo o encomienda, pueda tomar, y reitero mi compromiso de mantener una estrecha relación con los reporteros y reporteras que realizan la labor de informar, pues tanto ellos como los funcionarios municipales tienen un objetivo en común, servir a la sociedad”, expresó Blanca Estela García Sánchez.

Desde Culiacán se sigue un estilo nacional

“Estrada Ferreiro ha mostrado un pésimo sistema de comunicación, independientemente de su evidente falta de oficio político. A eso le sumo su visión doméstica en la búsqueda de soluciones a la problemática de la administración pública”, expresó Edgardo Vázquez, en representación de la Asociación de Periodistas de Los Mochis A.C. y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

Mandaron su solidaridad con EL DEBATE y sus reporteros en su labor periodística, quienes están cumpliendo con su misión y compromiso con la sociedad, expresó.

En cuanto al trato con los medios de comunicación y periodistas, añadió que el alcalde de Culiacán no ha hecho otra cosa que seguir las directrices que se envían a diario desde Palacio Nacional. “Creen que atacando al mensajero, el mensaje se invalida, que no llega a su destino. Tiene un concepto muy mediocre de la misión que la sociedad le confiere a medios de comunicación y periodistas. En su pobre actuación, permea la grilla, y la política está proscrita”.

Que no se culpe o amenace a medios

“Pues muy mala su actitud. Creo que una figura pública, como lo es él, debería ser respetuoso y responsable de sus declaraciones ante los medios, y pensar muy bien lo que dice. Si no tiene capacidad para improvisar una entrevista, mejor que la escriba, pero que no ande culpando ni amenazando a los medios”, señaló Bonifacio Bustamante Hernández, empresario escuinapense.

No tiene empatía para hablar del tema

“Considero muy desafortunadas sus declaraciones, porque solo muestran su indiferencia y su ignorancia y su falta de empatía a la situación de violencia que vivimos las mujeres. Estamos dentro de un círculo de violencia cuando se suscita esta violencia doméstica que llega al feminicidio, por lo tanto, no son responsables y nunca serán responsables las víctimas de lo que les está sucediendo. No es que se culpe a la policía, sino que el actuar es lento o a veces nunca sucede, eso se debe de perseguir de oficio. Aunque la mujer otorgue el perdón, muchas veces el agresor hace las amenazas para que retiren la orden. Es un círculo en el cual es por demás estar culpando a la víctima de lo que le pasa. Lamento que Ferreiro no tenga la empatía ni el conocimiento necesario para hablar del tema”, dijo Beatriz Camacho, activista feminista.

Está dañando la integridad de la mujer

“Son palabras superfuera de lugar de un mandatario. Un alcalde está para gobernar un municipio, el cual es Culiacán, y es donde hay mayores índices de violencia contra la mujer y es un municipio etiquetado de los más peligrosos. Es algo superreprobable el que un mandatario salga a discriminarnos, ya que él está para apoyar a las víctimas. Nos está reprimiendo y diciendo que si cómo nos ayudará si nosotras mismas lo provocamos, eso es reprobable. No son palabras que un alcalde debe de tener, porque está dañando la integridad de la mujer y propicia el que un hombre lleve a cabo la violencia contra la misma” mencionó Perla Sauceda, presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes.

Debe ser responsable con lo que dice

“Toda autoridad municipal, estatal y federal debe garantizar la seguridad de hombres y mujeres, tal como lo establece la Constitución. Yo creo que es muy irresponsable decir esa frase, porque la principal misión que tiene un gobierno es dar seguridad a los hombres y mujeres, aunque no vayan con identidad política. Los políticos debemos de ser muy responsables de lo que decimos, porque toda autoridad que emite un mensaje es el espejo de su administración”, dijo Francisco López, Presidente del PRI en Mocorito.

El alcalde debe ser un ejemplo

En Escuinapa, reprueban expresiones del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y le piden responder a su investidura dando seguridad a las mujeres sinaloenses y respeto a la prensa.

“Es muy lamentable este tipo de expresiones por parte de quien DEBE salvaguardar la seguridad y ser ejemplo de educación para la ciudadanía”, declara Claudia Licet Tiznado Flores, expresidenta del Comité Municipal del PRI en Escuinapa.

Leer más: Alerta que gobernante de Sinaloa justifique la violencia

Rocha Moya rechaza opinión de Estrada

“Con los medios, tú puedes estar en desacuerdo, pero no puedes enfrentarlos”, declaró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en gira el viernes por Salvador Alvarado. Dijo que no comparte con el alcalde de Culiacán su opinión. Cuestionado sobre los ataques violentos a la prensa a nivel nacional, declaró que en Sinaloa no están ocurriendo.