Estrada Ferreiro por juicio político: "Se trata de grilla política corriente" que encabeza Feliciano Castro

Culiacán, Sinaloa.- Al acudir a una reunión convocada por el Congreso del Estado con Banobras, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro afirmó que no le preocupa el juicio político y no tiene ninguna responsabilidad, pero si la división que se está creando y que únicamente se trata de grilla política corriente, perversa y de perredistas reciclados y con vándalos, que maneja el diputado Feliciano Castro Meléndrez, que es el artífice de este terrorismo y odio de la gente, que lo responsabiliza de cualquier ataque hacia su familia o él, que hasta podría ser a pedradas.

Se pronunció por ser invitado a platicar con los diputados y sugirió que lo citen para cualquier tema que quieran abordar. Aseguró que él no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones que se le han hecho, porque se está mintiendo en cuanto a las acusaciones de presunto desvío de recursos públicos.

Insistió que quienes han realizado señalamientos en el manejo del dinero son ignorantes del derecho y lo hacen con dolo, y ratificó que en este señalamiento no tiene ninguna responsabilidad.

“Me preocupa la división que están creando en la efervescencia política perversa, se daña mucho la imagen del Presidente de la República, ahorita que estamos en la revocación de mandato. Es impropio que hagan este tipo de cosas y tienen libertad para hacerlo y no sé hasta donde quieren llegar”.

“Es grilla política corriente nada más y que es manejada por Feliciano Castro Meléndrez, es el artífice de todo de esto, no preocupa, así de corrientes y perversos. Siempre han sido así, con perredistas reciclados y gente enemiga de AMLO”, precisó.

En cuanto a la suma de tres solicitudes de juicio en su contra, dijo que pueden ser hasta diez y dijo que si lo van a meter a la cárcel y desaforar por respetar la Constitución, y serán ellos, los que se van a ir a la cárcel por lo que están diciendo, que es difamación, calumnias, alborotar a la gente y generar odio, que es terrorismo.

“Esos que están en contra mía afecta a mi familia, a mis hijos, esposa y si un desquiciado o desquiciada en la calle, se le ocurre atacarme a pedradas o de otra forma, me lesiona a un familiar que va a pasar y quien va a ser el responsable, serán lo que hicieron las leyes perversas y lo que la publicaron”, agregó.

Insistió que responsabiliza a Castro Meléndrez de cualquier responsabilidad y a quien lo apoye, de quien comentó, que el legislador morenista no la conoce al Constitución, que no la ha leído y no la conoce, que la Constitución prohíbe la excepción de impuestos y servicios públicos, legislar en temas de hacienda municipal y respetar la autonomía, que se está abusando de un poder que no es de ellos.

Estrada Ferreiro externó que no le quita el sueño las solicitudes de juicio político, porque sabe que no proceden y solamente generan un ambiente negativo, pero adelantó que va a revelar los nombres de quienes apoyan a Castro Meléndrez.