Estrada Ferreiro, protagonista del debate de candidatos a la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- En el primer y único debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) a la presidencia municipal de Culiacán, las y los candidatos repartieron señalamientos, críticas y ataques en temas de corrupción, moches, auditorías al Ayuntamiento, transparencia en las finanzas publicas, reactivación económica, seguridad pública y deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

El debate se realizó en forma virtual y estuvo dividido en ocho rondas con una duración de casi dos horas, en el cual, el candidato de Morena, Jesús Estrada Ferreiro se quejó de una gavilla de ataques en su contra, que fueron realizados por sus adversarios; sin embargo, durante este encuentro se presentaron diversas ideas de cómo solucionar la problemática de Culiacán, sin propuestas concretas.

Al hablar del tema de economía, el candidato del PRI-PRD-PAN, Faustino Hernández afirmó que lo que más preocupa a Culiacán, muchas familias se quedaron sin empleo ingresos por el cierre de muchas empresas, y afirmó que el gobierno municipal de Jesús Estrada Ferreiro no hizo nada. Prometió ser un facilitador de inversiones, regresar Ceprofies, impulsar un gobierno transparente, abierto y sin burocracia, financiamiento a mujeres emprendedoras, rehabilitar mercados y garantizar la reactivación económica.

En su turno, Humberto Aramberry, del Partido del Trabajo se refirió a un programa de desarrollo social en las colonias y sindicaturas, y cuestionó a Faustino Hernández por presuntamente realizar un enorme dispendio de recursos en su campaña política, porque "una cosa es llevar el sombrero y otra merecerlo".

En respuesta, Jesús Estrada Ferreiro de Morena respondió "yo no sé quien le dijo a Faustino que Culiacán está perdido y que lo quiere rescatar", debido a que es hora de acabar con la corrupción.

Jorge Monroy Sato del Partido Verde Ecologista criticó que todos los candidatos aceptaron tener un fondo blanco y Estrada Ferreiro siempre busca romper las reglas, porque no se trata de presentar un informe, sino es un debate de candidatos.

Por Redes Sociales Progresistas, Gabriel Campos Beltrán expresó que posee una hoja de vida limpia y puede caminar con la frente en alto; mientras que Miguel Ángel Millán, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), en su primera intervención comentó que la problemática que enfrenta Culiacán fue provocada por los anteriores gobierno y pidió que juntos rescaten a Culiacán.

Para cerrar el bloque, Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano dijo que trabajó 31 años en el Ayuntamiento, fue regidora y se desempeñó como directora del DIF Municipal, en cual destacó que conoce la problemática y tiene la sensibilidad para resolver.

La empresaria Siria Quiñónez, candidata a la alcaldía por el partido Fuerza por México se pronunció por un gobierno transparente y un gobierno para jóvenes.

Dentro de las críticas al morenista Estrada Ferreiro, Faustino Hernández mencionó que se en el Ayuntamiento de Culiacán se oculta información de la situación financiera en que se encuentra.

Por su parte, Humberto Arramberry hizo alusión a dos candidatos, el primero Faustino Hernández y Estrada Ferreiro, y coincidió con el abanderado de la coalición PRI-PRD-PAN de que el gobierno de Estrada Ferreiro no ayudó a los microempresarios.

Al respecto, el priista dijo que hay muchas colonias que no están regularizadas y viven en condiciones muy difíciles, y se debe de cambiar esta situación de fondo, para dar certeza jurídica en su patrimonio de las familias de escasos recursos económicos en colonias y sindicaturas.

En la replica, Estrada Ferreiro destacó que esta muy clara su administración y si quiere una auditoria que se haga primero al PRI y PAN que gobernaron antes que él con corrupción, y destacó que el Ayuntamiento de Culiacán está ubicado en el número 9 a nivel nacional en recaudación del impuesto predial.

Miguel Ángel Millán insistió que Morena le falló a los ciudadanos y el pueblo ha sido traicionado y esta luchando para cambiar las cosas.

Elizabeth Montoya sostuvo que quiere ser la primera mujer en la historia en ser alcalde de Culiacán, así prometió transparencia, atención a las mujeres, cultura, deportes, sindicaturas, cuidado de los animales y se presumió su trayectoria profesional que calificó limpia.

El petista Aramberry se refirió a la pereza de los políticos y dijo que Sinaloa ha sido gobernada con frivolidad, y dijo que no se quiere más mentiras y bravuconadas de Estrada Ferreiro.

En sus propuestas de Estrada Ferreiro dijo que Morena busca el bienestar del pueblo, y destacó las obras que propone como metrobús, alumbrado público, seguridad, rescate de espacios públicos, entre otros, pese a que existen intereses perversos que han estado en contra, "pero los carros no compran, la gente si", en lo que respecta al Centro de Culiacán.

Asimismo, el morenista acusó a Aramberry de falta de conciencia, oficio político y de criterios por ataques hacia su persona; en respuesta, el petista le dijo a Estrada Ferreiro que " la ciudad no te quiere, te peleaste con los locatarios y tu no eres de izquierda, no ayudaste, no hay obras ni en pavimentación y ha ignorado a la sequía".

Gabriel Campos, candidato de RSP dijo que Estrada Ferreiro ha impulsado una política de embargos y remates de casas y denunció acoso del Presidente Municipal con licencia, que llevó a que el municipio pagara 107 millones de pesos en asesorías externas.

Millán Meza manifestó que que le tocó vivir el abuso y la prepotencia de Estrada Ferreiro como comerciante, porque él fue quien tomó calles, realizó huelga de hambre y plantón para rescatar al Centro del "asesino de la economía del Centro".

Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano denunció corrupción en el DIF Municipal con copias de factura en mano, con la compra de dos respiradores con valor superior de 2 millones de pesos, que según lo dicho, nadie los ha visto.

Estrada Ferreiro respondió que están disponibles los ventiladores para quienes lo necesiten y "me parece perversos hablar del Centro, si lo prioritario de estos barbajanes que andan tomando calles y eso es delincuencia organizada lo que se dedica usted", le dijo a Millán Meza.

En tanto, Monroy Sato aseguró que se cobra piso a los promotores de deporte para usar las instalaciones públicas, aunado a los moches a policías y vendedores, y pidió eliminar el alcoholímetro.

Estrada Ferreiro acusó de corrupción a los priistas y a Faustino Hernández, quien dijo que aprobó la Cuenta Pública de 2017 y 2018 y denunció que la esposa del candidato del PRI-PRD-PAN le proporciona información del Ayuntamiento, por ser servidora del municipio.