Estrada Ferreiro remite al Gobierno del Estado el convenio para el pago de las viudas de policías

Sinaloa.- Justo hoy cuando vence el termino para contestar al juicio político, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro acudió al Palacio de Gobierno a la oficialía de partes para entregar el oficio donde remiten el convenio de colaboración para la homologación de pago de pensiones a viudas de policías que celebran el Gobierno del Estado, suscrito por Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Enrique Alfonso Vega, Cristóbal Castañeda, así como María Guadalupe López Cepeda y por el ayuntamiento de Culiacán, suscrito por el alcalde de Culiacán, Othón Herrera y Cairo e Isela Guillermina Soto.

Acompañado por el secretario del ayuntamiento y la tesorera municipal, mencionó que en estos documentos a entregar falta únicamente la firma del licenciado Enrique Díaz Vega, secretario de Administrador y Finanzas del Gobierno del Estado.

Detalló que este oficio pasará a manos del gobernador, Rubén Rocha Moya en el que desconoce que se hará con el documento, sin embargo, dijo que este se anexará a la contestación de la demanda o denuncia que está en el Congreso del Estado en su contra.

“Con esto le demostramos al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y al Congreso del Estado que nuestra intención no es la de la confrontación, porque este documento lo demuestra, estoy firmando algo que no debí firmarlo, pero en aras de no generarle problemas al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador es que nos vimos precisados a fírmalo y entregarlo y por nuestra parte hemos cumplido con el convenio y no pueden acusarnos de que nos negamos a la firma del mismo”.

El presidente municipal, reiteró que con este convenio se quedan sin materia la denuncia y el procedimiento del juicio político en su contra en el tema de las viudas de policías.