Estrada Ferreiro tiene 15 días para impugnar la declaratoria de desafuero

Sinaloa.- Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dice que al Congreso del Estado le quedan pendientes de resolver los dos juicios políticos contra el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y no están paralizados.

A partir de ayer, el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro cuenta con 15 días hábiles para impugnar la declaratoria de desafuero que realizó el Congreso del Estado, y no existe ninguna ilegalidad en el actuar del Poder Legislativo, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, quien insistió que se buscó notificarlo por todos los medios y en la rueda de prensa ya se le encontró y se pudo dar cumplimiento, pero “el que nada debe, nada teme”.

Queja de Estrada a CEDH

Puntualizó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha enviado ningún comunicado de la queja que menciona Estrada Ferreiro en contra de la Comisión Instructora por presunto abuso de autoridad, que constituye un argumento del exedil que alega y la verdad que el proceso legislativo es muy largo y participan muchas personas, que es muy difícil, un vicio en el proceso. “Estamos a favor de la legalidad, lejos de cualquier tema personal, es un tema, y el que ‘nada debe, nada teme’ para enfrentar las consecuencias legales, que se puedan tener”, manifestó.

Bojórquez Ruiz dijo que no hay “sospechosismo” y solamente se corrieron las notificaciones, que hasta se tiene a un presidente municipal sustituto con Juan de Dios Gámez Mendívil y se tuvo una alcaldesa provisional con Rosario Valdez Páez.

Al Congreso del Estado le quedan pendiente de resolver los dos juicios políticos contra el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro y no están paralizados. Según la ley, podría concluir con la sanción de una posible inhabilitación para ocupar un cargo en el servicio público, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, al informar que sigue la Comisión Instructora cada una de las etapas legales.

Expedientes en poder de la FGE

Precisó que ya remitieron a la Fiscalía General del Estado los expedientes de la declaratoria de procedencia y giraron los comunicados de desafuero y la elección del presidente sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a los Poderes Judicial y Ejecutivo.

Las dirigencias se siguen, y la Comisión Instructora tiene un plazo de tres días para emitir las conclusiones de los dos juicios políticos, para luego ser turnados a los secretarios y lo hagan de conocimiento ante la presidencia de la Mesa Directiva y esta, a su vez, se lleva a Jucopo para la agenda del pleno respecto a las denuncias que presentaron: la primera de las viudas de policías municipales y la segunda por la ciudadana Emma Aguilar, en cuanto a la negativa para aplicar los descuentos en el pago de agua potable a los jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores.

Después de que el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro saliera del país el pasado viernes y hoy volviera al municipio tras ser desaforado por el Congreso del Estado, en una conferencia de prensa expresó que teme por su vida. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, le mandó decir que no debía de tener miedo, mucho menos del Gobierno del Estado, si no que debe de solucionar todo su proceso; incluso hasta dice que platicará con él si así lo quiere.

Acercamiento

Ante la llegada del expresidente después de irse a Estados Unidos y las declaraciones que dio de que tiene miedo por su familia, el gobernador señaló que no sabía de su llegada, pues estaba muy ocupado trabajando, participando en eventos como mandatario. Aseguró que si Estrada Ferreiro lo busca, está dispuesto a sentarse y platicar con él, pero, fuera de eso, no lo buscará o llamará.

El mandatario estatal expresó que no tiene pleito con Estrada Ferreiro y que el tema es su proceso político, pero eso es algo que no le corresponde a él sino a la Fiscalía del Estado o el Congreso, pero desde el Palacio del Gobierno no tienen qué ver.

Aseguró que él, como todos, es un sinaloense que no le debe temer al gobierno, pues en el Estado lo único que buscan es dar programas de beneficio, y toda su vida se ha dedicado a eso, por lo que no tiene nada que ver con lo que suceda con Estrada Ferreiro.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, tiene que convocar a una sesión extraordinaria de cabildo, con el punto de acuerdo de ordenar a la síndica procuradora que proceda a retirar la controversia constitucional presentada contra la reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, demandó el diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez, promotor de esta ley junto con el legislador sin partido Adolfo Beltrán Corrales.

Desista de controversia del agua

El morenista se pronunció por la congruencia de los regidores ante el beneficio que representa estas modificaciones para los sectores más vulnerables del estado, que pueden adquirir un 50 por ciento de descuento en el servicio doméstico de agua potable en el consumo bimestral de hasta 50 metros cúbicos.

Este acuerdo debe acompañarse con una importante campaña de difusión en el municipio para que los adultos mayores, discapacitados, pensionados y jubilados acudan a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a exigir este derecho de una tarifa preferencial.

Este planteamiento ya fue hecho a Gámez Mendívil, en su condición de presidente de cabildo, para fijar una fecha para convocar a la sesión extraordinaria y se instruya a la síndica a que se desista de esa controversia constitucional.