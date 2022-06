Estrada Ferreiro:"Soy inocente y víctima de injurias", al ingresar a audiencia ante juez

Culiacán, Sinaloa.- El exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro aseguró que no ha cometido ningún delito, negó las expresiones y groserías a las viudas de policías y dijo que es víctima de injurias hacia su persona que lo han afectado muchísimo en su vida personal.

Previo a ingresar a la audiencia inicial por el delito de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, y ratificó que no tiene ninguna responsabilidad en los delitos que lo acusa la Fiscalía General del Estado.

"Esto es más fácil para mí resolver y dijo que pese a que se habla de recursos públicos "no pasa nada". "A mí me conocen y no tengo ese vocabulario para las mujeres y ningún ser humano" e insistió que sea mentira.

Puntualizó que no ha dicho nada de lo que se le atribuye a él y planteó que se le pregunte a las viudas e investigadores.

En la audiencia inicial que sostuvo ayer por los delitos de discriminación y abuso de autoridad se reservó el derecho para declarar y dentro del proceso y consideró que va a tener la oportunidad de aclarar esas palabras que se le atribuyen.

Estrada Ferreiro manifestó que atenderá las recomendaciones de sus abogados de no declarar y por el momento para está audiencia inicial trae cinco expedientes para comprobar que no hizo nada ni incurrió en desvío del erario, contrataciones amañadas ni mal uso del dinero de los ciudadanos.

"Yo no puedo decir quien está mintiendo, simplemente estoy diciendo que no es cierto y no he hecho nada", expresó muy serio.

No me preocupa sesión secreta

Estrada Ferreiro insistió que lo que está viviendo en parte de la persecución política que ha enfrentado y la sesión secreta convocada para el próximo martes sobre las conclusiones que presentará la Comisión Instructora al Pleno del Congreso del Estado sobre los dos juicios políticos que enfrenta, y que emitirá si es absuelto o encuentra elementos para turnar el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, que llevaría a una inhabilitación para ocupar un cargo público.