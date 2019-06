Estrada va contra deudores de predial en La Primavera

Culiacán, Sinaloa.- El ayuntamiento detectó que dentro del complejo habitacional La Primavera adeudan 50 millones de pesos de propietarios de casas habitación y comercios que no han pagado el impuesto predial desde hace dos años.

Esto genera un adeudo de 50 millones de pesos, por lo que se empezará a cobrar, y quien no pague será enviado a buró de crédito.

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo desconocer cuántas personas tienen este adeudo, pero en los próximos días empezarán a ser notificadas para que acudan a hacer su pago correspondiente, destacando que este recurso será a beneficio de los culiacanenses, pues ante la falta de presupuesto buscarán invertirlo en atender las principales necesidades que aquejan a la población.

“Son en total 50 millones de pesos los que se adeudan ahí en La Primavera, y vamos a buscar que paguen eso que deben desde hace dos años”, dijo el presidente municipal.

Ciudadanos, haciendo el pago del impuesto predial. Foto: El Debate

Medida

Empezar a realizar los embargos en los domicilios es una opción que el edil pudiera retomar con los morosos, ya que deben cumplir con el pago de este impuesto que sirve para seguir garantizando los servicios públicos, medida que se aplicaba en Administraciones anteriores.

Asimismo, harán una revisión para detectar otros sectores residenciales, como Álamos, para saber si quienes viven ahí están cumpliendo con el gobierno del municipio.

El presidente municipal dijo que los únicos sectores donde no aplicarán medidas extremas para el cobro del impuesto predial es en las colonias populares debido a que quienes viven en estos sectores son personas de escasos recursos.

Despachos

Durante esta administración, el ayuntamiento de Culiacán no realizará el pago a despachos particulares para que realicen la labor de cobranza a morosos del predial, pero no descartó que se firmen convenios donde el monto por este trabajo se le adjudique al moroso y así el ayuntamiento no tenga que pagar por este servicio.

Dentro de quince días se lanzará una campaña para realizar descuentos en multas y recargos a quienes deban el impuesto al predial con el fin de ayudar a todos aquellos que tienen atrasos por varios años.

Además, han propuesto tener un nuevo padrón catastral en el que se reflejen las ubicaciones de cada propiedad que está en condiciones de hacer este pago.