Estragos de Nora: 70 refugiados en albergue por inundaciones y socavón en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Cicil del Gobierno de Culiacán se informó que los estragos de la tormenta tropical Nora en el municipio, han comprendido inundaciones principalmente en sindicaturas como Costa Rica, Baila y Eldorado.

Debido a las inundaciones, decenas de familias fueron evacuadas de sus casas para evitar riesgos, y se les trasladó a albergues, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba.

De acuerdo al reporte de esta tarde del 30 de agosto, en la sindicatura de Costa Rica se encuentran alrededor de 70 personas refugiadas en el albergue habilitado, las cuales provienen de las comunidades de El Mezquitillo, El Mezquitillo 2, El Corazón y colonias aledañas al Dren Los Becos, quienes sufrieron inundaciones.

Además, se informó que en las comunidades de Jacola, Nicolás Bravo y Laguna de Canachi, pertenecientes a la sindicatura de Baila se registraron también inundaciones "por lo que en el caso de Jacola se optó por evacuar solo a seis personas a la sindicatura de Emiliano Zapata y no se trasladó a las demás ya que no accedieron, pero se verificó que su vida no estaba en riesgo al optar por resguardarse en zonas altas del ejido", señaló en comunicado el Gobierno de Sinaloa.

En la sindicatura de Imala se evacuó a 3 familias, mientras que el canal de Bellavista presentó desbordamientos provocando inundaciones en 10 hogares de los alrededores.

Por su parte, el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, Pánfilo Antonio Díaz Juárez, señaló que la Presa Derivadora y el Canal El 7 fueron cerrados debido a que registraron grandes cantidades de agua, además se cerró la avenida bravo en la entrada al túnel del eje Federalismo debido a la presencia de un socavón próximo a conocida plaza comercial.

Socavón del eje Federalismo | Foto: Ricardo Nevárez/ Debate

Cabe resaltar que por la tarde el presidente municipal Estrada Ferreiro, realizó un recorrido de supervisión en el puente que cruza del Fraccionamiento Villas del Río al sector Valle Alto por donde cruza el Dren Bacurimí, el cual dijo que cuenta con adecuada capacidad de desfogue gracias a las obras realizadas oportunamente.

Recalcó que el Gobierno de Culiacán continuará atento y listo para actuar, pues se espera que los remanentes de la tormenta persistan y es importante que la ciudadanía acate las medidas preventivas y actúe con la mayor precaución posible.

De igual manera, instruyó a todas las áreas municipales y sus titulares seguir coordinados y trabajando estrechamente con el estado y federación ante este fenómeno meteorológico, además de enviar todo el apoyo necesario a las personas que sufrieron afectaciones por inundaciones y se encuentran en albergues o en sus hogares.