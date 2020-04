Estudiantes de la UAS están varados por un mes en aeropuerto de España

México.- Javier Ramírez Mercado y Cristian Eduardo Sánchez Rodríguez, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa se quedan varados en el aerópuerto de Madrid España al querer regresar a México por la contingencia por Covid-19.

La madre de uno de los jóvenes María Luisa Mercado manifestó que cuentran varados en el aeropuerto de Madrid, les cancelaron de último minuto el vuelo a México que tenían programado para hoy sábado pero a pesar de que la aerolínea confirmó en varias ocasiones la salida del vuelo, el mismo fue cancelado y se les informó que será reprogramado para el 4 de mayo, lo que mantiene en desesperación a sus familiares.

"Estoy preocupada por ellos están en una ciudad con problemas de salud, en una ciudad que no conocen y dónde no tienen tanto exceso a alimentos, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay nada" expresó María Luisa.

La preocupación de la madre y de los jóvenes es que se encontraban en la modalidad en Santiago Campostela realizando una Movilidad Estudiantil y al pensar que si podrían viajar salieron de ahí a pesar que sabian que ya no podrían regresas pues el tren que va a Santiago dejaría de trabajar hoy.

Los estudiante antes de salir al aeropuerto. Foto: Cortesía

Ante esto se quedaron muy sorprendidos y preocupados cuando les avisan de último minito que les cancelaban los vuelos pues ahora no tienen a dónde ir.

Hizo un llamado de auxilio a las autoridades de la UAS, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada para que ayuden a que los jóvenes.