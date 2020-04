Estudiantes de la UAS se quedan varados en aeropuerto de Madrid

Culiacán, Sinaloa.- Javier Ramírez Mercado y Cristian Eduardo Sánchez Rodríguez, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se quedaron varados en el aeropuerto de Madrid, España, al intentar regresar a México ante la emergencia sanitaria que se está viviendo por COVID-19.

La madre de uno de los jóvenes, María Luisa Mercado, manifestó que a los muchachos les cancelaron de último minuto el vuelo a México que tenían programado para hoy domingo a las 14:00 horas, pero a pesar de que la aerolínea confirmó en varias ocasiones la salida del vuelo, este mismo fue cancelado y se les informó que será reprogramado para el 4 de mayo, lo que mantiene en desesperación a sus familiares.

“Estoy preocupada por ellos, están en una ciudad con problemas de salud, en una ciudad que no conocen y donde no tienen tanto exceso a alimentos, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay nada”, expresó.

Inconvenientes

La preocupación de la madre y de los jóvenes es que se encontraban en Santiago de Compostela y al pensar que sí podrían viajar salieron de ahí ayer a pesar que sabían que ya no podrían regresar, pues el tren que va a Santiago dejaría de trabajar ayer mismo y si no viajaban al aeropuerto ayer perderían el vuelo, ya que para hoy domingo no habría salidas ni llegadas desde Santiago de Compostela.

Infografía: El Debate

Ante esto, se quedaron muy sorprendidos y preocupados cuando les avisan de último minuto que les cancelaban el vuelo, pues ahora no tienen a donde ir y no pueden quedarse en esa situación un mes dentro del aeropuerto.

Los alumnos estuvieron hablando en repetidas ocasiones a la aerolínea y les seguían confirmando que el vuelo saldría, pero lamentablemente al estar ya dentro del aeropuerto en Madrid, les avisan que el vuelo está cancelado y que será reprogramado hasta dentro de un mes.

Auxilio

Por ello están haciendo un llamado de auxilio a las autoridades de la UAS, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en España, para que ayuden a que los jóvenes puedan refugiarse en un lugar seguro durante ese mes. Aseguró que la salud de los jóvenes está buen estado, pero temen que se complique estando todo un mes sin tener donde quedarse o en el aeropuerto.

Javier y Cristian pertenecen a la Facultad de Contaduría y Administración de Culiacán, y estaban realizando una Movilidad Estudiantil sin imaginar que pasarían la contingencia sanitaria en un país en donde la situación es más alarmante, y por ello querían regresar a sus hogares.

La UAS tenía a más de 290 jóvenes fuera del país practicando el modelo de movilidad estudiantil o algún internado, de los cuales, el rector Juan Eulogio Guerra Liera en su momento informó que había tenido contacto con ellos o con sus familiares, esto antes de que se instalara la emergencia sanitaria en México.