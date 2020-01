Estudiantes de secundaria de Culiacán cultivan huerto de fresas

Culiacán, Sinaloa.- Alumnos de la escuela secundaria Federal 7, Agustina Ramírez, cultivan un huerto de fresas con el apoyo del profesor Daniel Alfonso Bueno.

A través del club Huertos Escolares, los estudiantes decidieron realizar una cosecha de frutos, donde además de ver la importancia del cuidado del medio ambiente, genera convivencia escolar y la vocación por la naturaleza.

Daniel Bueno, profesor de ciencias de la institución educativa, señaló que lo que inició como una experiencia de convivencia entre todos los alumnos de los tres grados, primero, segundo y tercero, trascendió que ahora es parte del proceso para aprender algo nuevo; así como el conocer el cuidado del medio ambiente, como hacer uso de los recursos de la naturaleza sin agotarlos.

Aprendizaje

Para los estudiantes es de gran oportunidad de aprendizaje, sobre todo para una forma de adoptar y así generar sus propios productos de consumo sustentable, con gran apoyo al cuidado del medio ambiente.

“Hemos tenido una buena participación por parte de la población estudiantil, me han tocado alumnos que dijeron ‘profe, con esto yo voy hacer ingeniero agrónomo’, o sea, sirve como parte vocacional también, ellos visualizan y dicen ‘profe, a mí me gusta y con esto yo me voy a ir a la escuela de agronomía porque esto es lo que yo quiero’”, indicó.

También mencionó que ha sido de gran importancia e interés que los alumnos que se han inscrito en primer grado continúan interesándose. “Hay un amor por la naturaleza entre los alumnos. Me siento muy contento del apoyo de estos niños, porque el trabajo aparte es difícil, se aprende y el trabajo del campo es duro, se tiene que trabajar en el sol entre el lodo o la tierra”, expresó el maestro.

El huerto de fresas está compuesto por alrededor de 3 mil 500 plantas, el cual están al cuidado constante de los estudiantes de la secundaria Federal 7.

El profesor de ciencias dijo que ya han tenido el apoyo de empresas que se han unido y les han otorgado productos orgánicos que servirán para la mejora de la planta y el producto.

Interés estudiantil

Jocelyn Vianey y Santiago son dos de los estudiantes que participan en el proyecto del huerto de fresas y comentaron que este tipo de trabajos escolares les sirven para formarse como estudiantes, ya que les ayuda a aprender sobre la convivencia, además del amor hacia las plantas y naturaleza.

Nos dan un buen ejemplo de poder estudiar esto si nos gusta; yo quiero ser ingeniera agrónoma. Me gustó la idea del proyecto y quise participar.

Primero realizamos una investigación científica para conocer la planta y sus cuidados, tanto como de plagas, el tipo de riego y temporadas en las que se da, mencionaron los alumnos.

Programa

El programa de Huertos Escolares fue creado por la Secretaría de Educación como parte de talleres de aprendizaje para los estudiantes, pero no otorgaron recursos para que estos funcionaran, la escuela y padres de familia han apoyado con el proyecto.