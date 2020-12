Evalúan a alcaldes de Sinaloa rumbo al fin de su Gobierno

Sinaloa.- El día de ayer, Debate publicó una encuesta de evaluación de cinco Gobiernos municipales de Sinaloa: Ahome, con Manuel Guillermo «Billy» Chapman; Guasave, con Aurelia Leal; Salvador Alvarado, con Carlo Mario Ortiz; Culiacán, con Jesús Estrada Ferreiro; y Mazatlán, con Luis Guillermo «Químico» Benítez.

Este medio de comunicación aplicó 190 entrevistas a mayores de 18 años en cada municipio del estado, dividiendo la muestra en zonas urbanas y rurales.

En comparativa, de los cinco alcaldes calificados en esta encuesta de opinión, Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado, fue considerado el mejor alcalde; mientras que el peor alcalde resultó ser el de Ahome, Manuel Chapman, quien se ha destacado por polémicas y discusiones. En una opinión similar se ubicó al presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Califican a Estrada y a Chapman como los peores alcaldes en Sinaloa).

Ante esto, líderes de partidos políticos, funcionarios y líderes de diversos sectores en el estado evaluaron a estos Gobiernos y opinaron sobre los resultados de la encuesta.

José de Jesús Flores, Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán

"Considero un poco injusto del que Mazatlán se mantenga. No comparto ni comulgo esa situación, ya que de lo que sí conozco y de lo que sí he podido estar dentro de las entrañas, que viene siendo el municipio, por lo que en ese sentido puedo decir que, en comparación con las Administraciones pasadas, Mazatlán ha tenido mayores acciones e inclusive que las realizadas por otros municipios del estado, y quizás hasta nivel nacional ha sido superior".

Luis Rosales Zagal, Comisión Independiente de los D.H

"Su conducta ha dejado mucho que desear como funcionarios públicos, que en un principio se pregonaba que en la 4T había muchas esperanzas. La gente se volcó a votar por el partido, sin conocer estas personas. Desgraciadamente, con el tiempo nos dio un sabor amargo, y ha dejado en la sociedad un desespero porque no se tiene lo que se esperaba, y han sido prepotentes y groseros".

Ariel Aguilar Algándar, Presidente del PAN en Ahome

"Coincidimos completamente con el grueso de los ciudadanos en el que reprueba completamente a la Administración del presidente Billy Chapman Moreno. La Administración pública municipal de Ahome es una Administración fallida, es una Administración que no ha tenido la capacidad de poder de resultado, y mucho menos poder atender la problemática que aqueja a los ciudadanos".

Daniel Cebreros Ordóñez, Presidente de la Asociación Política de Abogados

"Ha actuado (Jesús Estrada) en ocasiones exagerado. Ha actuado de manera errónea, y, desde mi punto de vista, tiene que resarcir una serie de cosas. Se ha metido en conflictos con muchos sectores, no con personas, pero sí con muchos sectores de la sociedad, y eso ha originado opiniones adversas a su persona y hacia su gestión como presidente, y es su estilo".

Christian Palacios Atondo, Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano

"He recorrido todo el estado. He estado en todos los municipios de Sinaloa, y la gente no dice otra cosa, más que hay un mal trabajo por parte de los que son presidentes de Morena. En el caso de Los Mochis, dicen que tienen al peor presidente municipal, y en Culiacán dicen lo mismo: que sus Gobiernos no han trascendido, que no tienen resultados, que no saben gobernar, y esa es la verdad".

Aurelio Rodríguez G., Secretario del Comité Municipal del PRI El Rosario

"Cuando un Gobierno empieza a trabajar mal, y la gente se hace un concepto, es imposible quitárselo. Todos los gobernantes a veces no saben ni a lo que van, menos en lo que están, y administrar un ayuntamiento no es cosa fácil. El dinero que entra es poco, y el que sale es mucho. Son muchas necesidades, y si a eso le aúnas que tu carácter no te ayuda a entender la sensibilidad de un pueblo, es cuando obtienes el que estén inconformes con tu mandato".

Aurelia Leal, Presidenta de Guasave

"Vemos con mucho respeto los datos que están exponiendo, pero nosotros sentimos que el esfuerzo ha sido grande, y las diferencias con la Administración pasada son muchas. Hemos avanzado mucho con el pago de deudas, con esfuerzos y cambios grandes y radicales, en los cuales hemos puesto de manifiesto el rescate de Guasave y luchando por la sociedad.

Son diferentes escenarios los que tuvieron ellos. No hemos tenido tanto apoyo en inversión, nos ha tocado hasta una pandemia.

Respetamos, pero no nos pueden igualar. Son escenarios diferentes y hay grandes retos que nosotros hemos asumido y que los hemos convertido en éxito".

Jesús Valdés Palazuelos, Presidente estatal del PRI

"Muy contentos que el único presidente municipal priista salga muy arriba, aunque ya no esté con nosotros. Se nos adelantó. Eso es de gran aliento, saber que el presidente municipal priista sale con muy buenos resultados, con muy buena evaluación, y eso nos motiva, igual que los demás alcaldes de nuestro partido, que sin duda cuando hagan una medición de esos municipios sabremos que van a salir muy bien".

Alba Virgen Montes, Presidenta del PAS en Guasave

"En el Partido Sinaloense somos respetuosos en cuanto a la opinión que brinda la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de algún funcionario, como es el caso de esta encuesta de evaluación de alcaldes municipales, y para nosotros como instituto político creemos que el trabajo de la presidente Aurelia Leal ha sido medianamente, por lo cual se le califica con un 7".

María Ruiz Castro, PRI Ahome

"El rechazo generalizado de la sociedad es evidente, pues el actual Gobierno de Morena y del PT no solo atenta contra el desarrollo y el buen funcionamiento de este gran municipio, sino también atenta contra la tranquilidad y la buena opinión que se tiene de la región. Claro que están reprobados, y si en términos escolares hablamos, yo los dejaría sin derecho a examen extraordinario, mucho menos a recursar, más bien estarían expulsados, de plano, y es que la función pública es de interés público, donde no debe haber improvisaciones".

Jorge López Valencia, Presidente de Coparmex Los Mochis

"Ya lo he dicho muchas veces: el presidente municipal (Billy Chapman) no está haciendo su trabajo. Debería ceder su lugar a alguien que realmente sí quisiera lograr el Ahome que nos merecemos. La ciudadanía lo ha calificado como uno de los peores. No es que yo lo esté inventando, simplemente estoy traduciendo el sentir de la sociedad de que no está haciendo su trabajo".

Santiago Lora Oliva, Regidor de Morena en Escuinapa

"El pueblo ha calificado a Estrada Ferreiro como una persona prepotente que no platica con sus ciudadanos. La gente lo que busca es que la atiendan. Como representante del municipio, es su deber atender de buena manera a su pueblo, no solo sentarse en la silla. Le faltan muchas cosas: criterio, atención y saber cómo llevar por un buen camino su Gobierno. Para mí, ni como candidato a gobernador fue una persona eficiente, y como presidente es muy malo".

Florencio Villa Gallardo, Sec. general de la Federación Regional de la CTM

"Para mí, en lo personal, y para el sector que dirijo, trabajó bien (Carlo Mario Ortiz). Fue una magnífica persona, un gran político y muy buen negociador. Puedo decir también que fue una persona muy humanitaria y que trató bien a la mayoría de los sectores. No puedo decir que a todos, porque como dice el dicho: no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero lo que a mí corresponde, se portó muy bien, fue un hombre que hizo todo por su municipio desde el inicio, hasta que se fue".

Arturo García, Presidente de Canirac Guasave

"Lo que pasa es que es difícil evaluar a los Gobiernos por igual porque este ha sido un año atípico por la pandemia, pero en general yo creo que la alcaldesa Aurelia Leal lo ha afrontado de la mejor manera. Además, algo que nosotros reconocemos es el hecho de que este Gobierno se animó a entrarle a un tema al que muchos le sacaban la vuelta, que es el asunto del drenaje. Al ser obra que no se ve, muchos la evitan, pero aquí ellos sí han invertido, entonces eso es algo que nosotros reconocemos".