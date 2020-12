Evalúan a aspirantes a la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- En una encuesta de opinión que Debate lanzó a la ciudadanía de Culiacán, el político Jesús Valdés Palazuelos consiguió la mejor opinión de los encuestados; seguido por Sergio Torres y Aarón Rivas.

Por otra parte, los personajes con la peor opinión social fueron Jesús Estrada Ferreiro, con la peor opinión; Sergio Torres Félix y el mismo Jesús Valdés Palazuelos. En cuanto a la popularidad, el político más conocido resultó ser Jesús Estrada Ferreiro, seguidos por Jesús Valdés y Sergio Torres Félix (Jesús Valdés obtiene mejor opinión, y Estrada la peor en Culiacán).

La encuesta fue aplicada a 190 ciudadanos de Culiacán mayores de 18 años, con la intención de evaluar el conocimiento que los participantes tenían sobre personajes públicos y políticos. Sin embargo, los resultados no reflejan la tendencia de voto de los encuestados, en caso de que alguno de los personajes se postule para un cargo público.

Entre las personalidades evaluadas también se encuentran Carlos Castaños, Carlos Gandarilla García, Edna Lizette Fong Payán, Imelda Castro Castro, Roberto Cruz Castro, Sergio Jacobo Gutiérrez, Víctor Antonio Corrales Burgueño, Joel Salomón Avitia, Marco Antonio Zazueta Zazueta, María Teresa Guerra Ochoa, Merary Villegas Sánchez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Pedro Villegas Lobo y Robespierre Lizárraga Otero.

Ante esto, Debate solicitó la opinión de los participantes, quienes comentaron sus impresiones de la encuesta.

Jesús Valdés Palazuelos, Presidente estatal del PRI

"Es altamente satisfactorio y motivante que los culichis opinen, en su mayoría, que somos gente de bien y que valoren lo que humildemente hemos podido hacer por nuestra ciudad.

En mi tiempo como alcalde, tuvimos un año de intenso trabajo, y las acciones que hicimos en equipo con la sociedad están a la vista de todos (cientos de calles pavimentadas y asfaltadas, rehabilitación de parques y espacios públicos, mejora en el sistema de recolección de basura con nuevos camiones, becas a niños, niñas, jóvenes y deportistas, entre muchos otros programas). Todo esto de la mano de nuestro amigo, el gobernador Quirino Ordaz. Eso ayudó mucho para que la gente quedara satisfecha.

´Nuestro trabajo en el ayuntamiento, al igual que el actual, es de 24/7. La gente lo sabe, y lo manifestó así en esta encuesta. Eso nos compromete a seguir trabajando diario por Sinaloa´.

Sobre los periodos y los comentarios de mis antecesores y el actual, la gente ya opinó, y siempre seremos respetuosos de la opinión pública".

Aarón Rivas Loaiza, Exalcalde priista

"Primeramente, agradecerles que me hayan considerado para el levantamiento de opinión del pueblo de Culiacán. Es la fotografía del día, y me da gusto que lo hayan hecho. Seguramente hay que seguir haciendo nuestra chamba. Yo tengo bastante tiempo fuera del servicio público, me he dedicado a trabajar en mi empresa, y qué bueno que todavía estemos considerados, que la gente nos recuerde bien.

Sobre planes a futuro, todavía no sale la convocatoria, que emite el Congreso del Estado, y ya que salga y además cuando ya esté la convocatoria del partido, y que me digan en dónde le puedo ayudar, mejor. Aquí lo importante es ganar el 2021, y esperaremos los tiempos que marque la convocatoria y el partido también. Yo voy a esperar los tiempos, y donde mi partido me diga ´ahí te ocupamos´, ahí estaremos. Si hay que ayudar, hay que ayudar para ganar; y si nos ocupan, pues vamos a estar listos".

Agradecerle siempre a la editorial de Debate que haga estos trabajos, no nada más en los tiempos electorales, siempre tiene tiempo para medir a los servidores públicos, y me da mucho gusto haber aparecido yo también".

Sergio Torres, Exsecretario de Pesca. Encabeza Movimiento Ciudadano en Sinaloa

"Primero, valorar mucho y agradecer que el periódico EL DEBATE, una empresa seria, nos considere para este tipo de evaluaciones. Me parece bien. Obviamente me motiva, y a seguir trabajando, no hay de otra. Esta es una encuesta, es un levantamiento y son fotos del momento. Hay que trabajar siempre para estar en la opinión de la gente.

Aspiro a gobernar Sinaloa. Vamos en esa ruta por Movimiento Ciudadano. Estamos recorriendo el estado, acercándonos a las personas, platicando con quienes están en las estructuras de Movimiento Ciudadano. Mi llamado es al pueblo sinaloense. Nosotros queremos decirles que somos una tercera vía real, una alternativa real, que vamos fuertes, vamos avanzando, vamos creciendo. Mucha gente se está sumando, porque nuestra alianza es con los sinaloenses, no con los partidos. La hora naranja llegó a Sinaloa para quedarse. Ya agarró vuelo, y nada la detiene. "

Diego Castro Blanco, Presidente de la Canaco Sinaloa

"Estamos a la expectativa de ver rostros que tengan el perfil y que no sea solamente por una popularidad. De nada sirve meter personajes ´chachalacones´ por ser artistas, deportistas o, de alguna manera, famosa, sin la capacidad de gobernar. Eso no lo quisiéramos. Queremos ver gente con perfil. En el caso de Estrada Ferreiro, coincidimos en que, lejos de crear condiciones para el comercio, lo ha estado perjudicando. La aceptación de Jesús Valdés es manifiesta. Siempre se vio con una actitud abierta para mejorar en todo, todos los sectores. El 15 de diciembre se define, ya y sabremos quiénes serán ungidos".

Sergio Jacobo Gutiérrez, Diputado local del PRI

"Felicito a EL DEBATE por la realización de este tipo de ejercicios, que contribuyen, sin duda, a esclarecer la circunstancia política que hoy se vive en el municipio de Culiacán, y que también motiva el interés de los ciudadanos en los asuntos públicos. Agradezco que se me considere en la encuesta. Solo pude decir que yo estoy enfocado en cumplir, de la mejor manera, mi trabajo como diputado, y estamos apoyando con todo el fortalecimiento del Partido y la integración de nuestra plataforma electoral".

Merary Villegas, Diputada federal de Morena

"Qué bueno que se hagan este tipo de ejercicios por parte de EL DEBATE. Yo tengo poco en el ejercicio político, y la mayoría de actores políticos de Morena tenemos poco en el ámbito legislativo, a comparación de personajes priistas que tienen toda una vida de trayectoria política. Quizá son más conocidos, pero tienen más negativos. Son rostros reciclados de cargos en cargos, y siempre dejan a deber a la ciudadanía; además, traen en su espalda una marca agotada, que no les suma para nada y que la gente no quiere, que es el PRI. Por eso estoy segura que Morena va a ganar la gubernatura de Sinaloa y la alcaldía de Culiacán".

Edna Fong Payán, Presidenta de Coparmex Sinaloa

"Desde Coparmex, nosotros vemos con muy buenos ojos que se hagan este tipo de mediciones por los posibles candidatos que pudiéramos tener. Es bueno que la gente sepa bien cómo se percibe al personaje. En estas elecciones necesitamos a los mejores candidatos. Nosotros como Coparmex haremos una campaña para que votemos por los mejores, enfocándonos en pedirle a los partidos que pongan los mejores candidatos. Estamos haciendo un foro con los presidentes de los diferentes partidos, y estaremos participando en algunas de las participaciones que hagan ya de candidatos".

Carlos Castaños, Diputado federal panista

"Muy agradecido con el periódico EL DEBATE por haberme considerado para incluirme en la encuesta que tomó el pulso de los culiacanenses para cómo sienten a las distintas personas que pudieran participar para la alcaldía. Nosotros aún no tomamos la decisión con respecto al espacio que habremos de buscar, en su caso. Seguimos analizando junto con el partido, junto con la posible alianza que se vaya a concretar, y, una vez valorando todos estos aspectos, la misma posibilidad de la alianza, el tema del género también para los distintos espacios que hay, entonces estaríamos tomando una decisión, que con mucho gusto estaríamos dando a conocer al periódico".

Pedro Villegas Lobo, Diputado local de Morena

"Celebro aparecer entre los más posicionados en las encuestas para la alcaldía de Culiacán y esté feliz que el pueblo de Culiacán levante la voz a favor mío. Yo estoy seguro que si llegamos a la alcaldía de Culiacán, vamos a hacer mil veces mejor trabajo que Estrada Ferreiro, mil veces mejor que Sergio Torres y un millón de veces mejor que Jesús Valdés.

Vamos a atacar duro a la corrupción. Yo creo que el pueblo de Culiacán merece algo mejor que esos políticos que gastan dinero en estupideces, como morrines, o que se compran carros de 1.5 millones de pesos, o, peor aún, que dejen el municipio endeudado, como lo dejó Jesús Valdés. Si Morena me da la oportunidad, estoy seguro que vendrá la verdadera Cuarta Transformación".