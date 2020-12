Evalúan en Sinaloa el segundo año de gobierno de la 4T del presidente AMLO

Sinaloa.- La popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en el estado, de acuerdo con una encuesta de Debate aplicada a casi mil sinaloenses en cinco municipios del estado.

Al respecto, fueron consultados líderes de opinión, políticos y activistas en Sinaloa quienes emitieron su propia evaluación sobre este primer bienio del Gobierno federal.

Aprobación a programas sociales

Tal como reflejó la encuesta, los programas de asistencia social son los puntos favorables que destacan los políticos sinaloenses; sin embargo, se rechaza la falta de apoyo a empresas durante la pandemia en medio de una severa crisis económica, que —señalan— se refleja en desempleo y falta de oportunidades de crecimiento, lo cual es una de las fallas principales de la Administración, según empresarios.

También se pronunciaron sobre el tema de salud como un sector abandonado y que necesita inversión, especialmente las deficiencias, que han quedado expuestas en el contexto de la pandemia.

Señalan que, si bien la ciudadanía continúa apoyando por la política de apoyo social, hay una deuda pendiente hacia las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en el tema de desaparecidos, homicidios y desapariciones, especialmente.

Imelda Castro, Senadora

"Me parece un ejercicio muy interesante, a propósito del Segundo Informe del presidente. Considero que vale la pena evaluar más que su popularidad y liderazgo, sobre todo revisar los programas de bienestar social, el modelo que está viendo la ciudadanía, los avances y los expedientes que están todavía sin resolver".

Leobardo Alcántara, Presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa

El porcentaje alto con que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en encuestas, era de esperarse, ya que en esta Cuarta Transformación se ha generado un cambio radical para la ciudadanía, que la mafia en el poder se ha empeñado en negar.

Jesús Valdés, presidente del PRI en Sinaloa

Las encuestas son fotografías del momento. La publicidad y promoción de la figura del presidente hacen que las encuestas sean favorables para él, pero eso no quiere decir que esté haciendo las cosas bien. La realidad es que en su Gobierno hay corrupción, hay engaño, y nosotros vamos a dar la lucha.

Francisco Juárez, presidente del PRD en Sinaloa

Algunas encuestas le dan popularidad. No sabemos si esto sea lo más útil para la sociedad, hay que hacer frente a ello, sumando a los ciudadanos, quizá hoy un joven tenga beca, pero a cambio de quitarle el apoyo a otro recién egresado, sin oportunidad de trabajo.

Héctor Cuen, presidente del PAS

Les ha cumplido a los pobres; sin embargo, el problema es que para repartir dinero hay que producirlo, hay que generarlo, y el crecimiento económico en México ha sido negativo. Ha sido el manejo de la pandemia lo que más ha fallado, y, con ello, los problemas económicos, además de la pobreza y la inseguridad.

Christian Palacios, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

No se ve un avance. Vamos con todo en regresión. Morena le ha fallado a México, y creo que no es para celebrar, y su aceptación (en la encuesta) es debido al hartazgo que dejaron Gobiernos pasados del PRI y el PAN, razón por la que aún mantienen esperanzas en Morena.

Edna Fong, presidenta de Coparmex Sinaloa

La falta de apoyo a las empresas en medio de la complicada situación económica es una de las fallas por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la condonación o prórroga de pago de impuestos, que también fue solicitada por los empresarios para evitar quiebras, que nunca llegaron, como en otros países.

Óscar Loza, activista de los Derechos Humanos

Se reconocen los programas sociales para adultos mayores y para jóvenes; sin embargo, hay una deuda del Gobierno federal hacia los organismos de derechos humanos, hay un cierto menosprecio hacia ONG en general, pero especialmente de derechos humanos. En seguridad no se ha podido aplicar una política que detenga desapariciones , homicidios y los desplazamientos internos. En eso hay una deuda también.

Leonor Espinoza, presidenta de Canaco Guasave

Finalmente, es el ciudadano común quien vive la realidad en todos los sentidos económicos y de salud, y es quien al final decidirá y tendrá que razonar el voto en su momento. En cuanto al apoyo por parte del Ejecutivo federal, la realidad es que ha sido casi nulo, y lo que ha habido de apoyo financiero no ha sido significativo por los tiempos que estamos transitando, en el caso del sector comercio.

Sergio Madrid, presidente del Colegio de Guamúchil

Estoy en desacuerdo con algunas acciones del Gobierno federal. Y algunas sí apruebo, pero en el tema de salud se queda corto, es el sector más abandonado, donde falta mucho que invertir y que atender. Y si se han implementado recursos o programas, no han sido bien implementados. Respecto a los programas de apoyo, se les ha cambiado el nombre.

Claudio López, regidor en Mocorito

Quien haga una encuesta en los 18 municipios de Sinaloa, en todos saldrá aprobado Andrés Manuel López Obrador por el buen trabajo que está realizando, ya que la gente vulnerables hoy sí está recibiendo apoyo. He platicado con personas, y me han confirmado que en anteriores Gobiernos se estaban muriendo de hambre, pero hoy su situación económica es mucho mejor.

Víctor Espinoza, presidente del PRI en Guasave

La verdad que respetamos mucho los resultados de la encuesta, pero obviamente no la compartimos, dadas las circunstancias actuales que vemos en la sociedad. Desde que tomé la responsabilidad al frente del partido, hemos tenido un contacto muy directo y cercano con la gente, y hemos visto que la opinión sobre el presidente no es la mejor ahorita. También sé que la encuesta es seria, pues Debate la avala.

Dulce Ruiz, presidenta del PRI en Ahome

No hay peor política social, económica y de salud que la que atenta en contra de la propia sociedad, y es exactamente lo que está pasando con las políticas del actual presidente de la república. Es algo que ha dejado sin esperanza a grandes sectores productivos al arrebatarles los apoyos para la producción en el campo y la pesca y “jinetear” esos recursos para sus ocurrencias.

Marco V. Ibarra, presidente Canaco Los Mochis

Yo no lo apruebo porque ha dicho que no quiere nada con los empresarios. La realidad es que no ha participado en la situación económica, y estamos viendo que en pandemia tenemos el cuarto lugar a nivel mundial. Yo no sé dónde está el beneficio. La gente lo aprueba porque posiblemente sea el pago que les hace trimestral. Pero para mí está reprobado, porque está quedando a deber en salud, seguridad, economía y anticorrupción.

Fernando Valenzuela, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Los Mochis

El presidente ha sostenido su política de apoyo social, y la población está conforme por eso, pero lo más importante que le da solidez es que él de manera personal no se ha visto envuelto en problemas de corrupción. Definitivamente, está desaprobado, porque las políticas económicas que tiene nos están llevando a una recesión, a un país que va hacia abajo en el sentido de desarrollo económico.