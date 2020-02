Everlin necesita tu ayuda, padece de una enfermedad de la sangre

Culiacán, Sinaloa.- En una lucha constante se encuentra la pequeña Everlin Guadalupe Páez Bastidas, de apenas cinco años de edad, quien padece de una enfermedad grave en la sangre y no le permite reproducir hemoglobina ni plaquetas, razón por la que necesita constantemente de donadores de sangre tipo O positivo, que ayuden con su situación.

La pequeña y su familia atraviesan una situación muy difícil, pues además de las complicaciones de salud que padece, son originarias de la ciudad de Mazatlán, por lo que la estancia ha sido aún más difícil.

Situación

“No contamos con ningún tipo de apoyo aquí nosotros, veníamos solo a una revisión médica y nunca nos imaginamos que nos quedaríamos aquí. Mi niña se quedó internada y no traemos ni ropa ni nada”, expresó la madre con la voz entre cortada por la misma impotencia al ver el estado de su hija.

Yolanda Bastidas Quevedo es la madre de Everlin, dijo que su niña vive una de las peores situaciones, pues sufre de una enfermedad tan agresiva en la sangre que la tiene con frecuente debilidad.

“Apenas me acaban de decir el diagnóstico de ella, y pues fue muy difícil porque me dicen que es una enfermedad que no tiene cura, solo control mediante medicamentos, pero no se le pueden poner ante la baja de defensas que ahorita parece mi niña”, explicó Yolanda.

La pequeña Everlin Guadalupe se encuentra internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán, por lo que al ser fuera de la ciudad esto les ha venido a dar mayor problema, y tienen que buscar la manera de solventar gastos durante la estancia, así como donadores de sangre y plaquetas.

Yolanda Bastidas mencionó que ya tiene un año de que su niña padece de la enfermedad, pero no sabían a ciencia exacta de qué se trataba, por lo que siempre trae las plaquetas bien bajas y necesita de transfusión de sangre, situación que ha sido muy difícil para ambas, pues el conseguir donadores no ha sido una tarea fácil para la familia.

Además, comentó que es madre soltera y no cuenta con el apoyo de nadie, y por el momento no puede trabajar porque su niña depende de sus atenciones, y estando fuera de su hogar es aún más complicada la situación.

Necesitan de apoyo

“Casi no hay donadores y su vida depende de eso, no sé qué voy hacer para continuar con esta situación, ella es lo único que me mantiene de pie, porque todo esto ha sido muy difícil”, detalló la madre de familia.

Pese a que la pequeña de cinco años tiene un año ya con el conflicto y ha estado en constantes tratamientos, por el momento tiene solo tres días en el hospital internada y no cuenta con ropa ni ningún otro tipo de atención especial, por lo que necesita de ropa, pijamas, talla cinco o seis, así como cosas para higiene personal y demás, ya que solo acudía al hospital para una atención médica y al ver su estado de salud tuvo que ingresar de manera inmediata.

La madre de Everlin agregó que la sangre es lo más urgente que la pequeña necesita, pues el hospital le dice que no cuenta con la sangre y la niña cada vez más se ve decaída.

Quien desee apoyar a la familia pueden contactar a la mamá de Everlin Guadalupe al numero de teléfono 667 368 97 51 o acudir al IMSS en el área de hematología, cama 204.