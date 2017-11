Ex funcionario de Turismo aplaza su audiencia

Culiacán, Sinaloa.- Después de solicitar una prórroga para conocer el expediente por el que se inculpa, la defensa de José Luis Martínez Romero, ex jefe de Enlace Administrativo de la Secretaría de Turismo, solicitó el diferimiento de la audiencia, lo cual fue aceptado por el juez de la causa.

Con esto, la diligencia inicial contra el iniciado se llevará a cabo este jueves por la mañana.

Al abandonar la sede regional de justicia penal y oral de la zona centro, el inculpado, quien dijo que por estrategia no podía declarar, se declaró inocente.

Ante las interrogantes de los medios, y sin querer entrar en detalles, el ex funcionario declaró conocer de las imputaciones de la Fiscalía hasta haberlo visto en las publicaciones de los medios de comunicación.

El ex servidor, al cual se le acusa por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido de la función pública, portaba un cubre bocas en el cuello.

Martínez Romero se dijo sorprendido y consternado por las acusaciones que hace en su contra la Fiscalía General del estado.



El ex jefe Jefe del departamento de Enlace Administrativo de Turismo, prometió hablar de todo lo que sabe, hasta entonces concluya esta etapa procesal.



“Cuando termine todo (el juicio), yo prometo que voy a decirles todo. No puedo decirles nada más, pero sí consternado. Sinceramente quisiera decirles más pero mi defensa me dice que no puedo”, dijo a su salida de la audiencia inicial.