Ex mandatario de Sinaloa, Malova da el visto bueno al gobierno de Rocha Moya

“Eso es parte de la política, pero échense un clavadito y vean nada más la inversión que hubo en mi sexenio de 40 mil millones de pesos, vean nada más los empleos que se generaron que fueron casi 130 mil empleos en el sexenio, vean nada más los crecimientos que tuvo el estado de Sinaloa que fueron al doble de lo que crecía el país, vean que fuimos los campeones en el combate a la pobreza y campeones en cobertura educativa”, reiteró, además al ser cuestionado sobre la posibilidad de que trate de golpeteo político manifestó, “pues no sé, porque no traigo ningún morete”.

“No estoy para dar consejos y además no me los han pedido, pero yo estoy confiado de que es un buen hombre, con buen juicio, con buen tino y buen conocimiento de la política y con buen conocimiento de la problemática de mi entidad”, reiteró López Valdez.

Culiacán, Sinaloa.- Rubén Rocha Moya , quien toma protesta como gobernador del estado , cuenta con el conocimiento, capacidad, estabilidad emocional y conocimiento pleno del estado, lo que integran todo para que le vaya bien a Sinaloa, aseguró Mario López Valdez , ex gobernador de Sinaloa .

