Exalcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro no acudirá a votar a la elección de Consejeros de Morena

Sinaloa.- El ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro aseguró que no asistirá a votar para la elección de Consejeros de Morena que se está llevando a cabo el día de hoy en todo el estado de Sinaloa, ya que no se quiere afiliar al partido, siendo este un requisito necesario.

Manifestó que tampoco envió el mensaje a los medios de comunicación donde informaba que a las 10:00 de la mañana ejercería su derecho democrático en el parque de la Colonia Industrial Bravo.

El mensaje que se compartió a través de WhatsApp y con su nombre dice lo siguiente: "Me dirijo a ustedes amigas y amigos de los medios de comunicación, para informarles que el día de mañana sábado 30 de julio a las 10:00 horas en el parque de la Colonia Industrial Bravo, el Lic. Jesús Estrada Ferreiro ejercerá su derecho democrático para la elección de Consejeros de Morena.

Los representantes del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, deben ser verdaderos transformadores de nuestro país y no seguidores o voceros de personas que solo ven por sus intereses facciosos y personales".

Cabe mencionar que en la Sede distrito 5 se registra mucha afluencia de militantes y simpatizantes y hasta el momentos todo está marchando con tranquilidad.