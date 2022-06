"Excesos sí, delitos no", reconoce exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- En ningún momento ha pretendido extraerse de la justicia, señaló el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en una conferencia de prensa que dio esta mañana del martes 14 de junio.

El expresidente municipal aceptó que ha cometido excesos, delitos no. Y afirmó que no está huyendo, de tal manera que hoy está aquí para comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Los supuestos delitos que se le imputan, dijo, no son graves y no merecen prisión preventiva.

Hasta ahora, sostuvo, el Congreso del Estado no le ha notificado que está desaforado.

Estrada Ferreiro señaló que tiene miedo, y más que sobre sí mismo sino por su familia, por los señalamientos de que se encuentra huyendo.

Te recomendamos leer:

Jesús Estrada Ferreiro aparece a cinco días de su desafuero por el Congreso del Estado, y su supuesta huida al extranjero sobre lo cual aseguró que fue por cuestiones de salud y no porque anduviera huyendo, ya que se puso, junto con su esposa, la cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19.