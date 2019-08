Exhiben en redes la supuesta captura de un puma en Mojolo

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace dos años, pobladores de Mojolo han tenido avistamientos de pumas al caminar por los cerros o cerca del río.

Estos animales están en su hábitat natural, pero no se han registrado ataques a humanos, dijo el comisario de la localidad, Francisco González, luego de que a través de redes sociales se expusiera un video en el cual se mostraba un puma en una jaula al presuntamente ser atrapado.

De acuerdo con información brindada de forma extraoficial a este medio de comunicación por personas que presuntamente conocían el caso, una cabra fue usada como cebo para atraer al felino.

La lucha por atraparlo inició semanas atrás, luego de que el animal supuestamente matara a animales domésticos para comer. Sin embargo, la información de los ataques no fue confirmada por ningún afectado. En la grabación se le aprecia sangre en la nariz, además de gruñía e intentaba salir de la jaula.

Duda

Este video puede ser verdadero porque hay pumas en la localidad, pero se desconoce quién lo subió a las redes, quién atrapó al animal y en qué parte, porque en el poblado hay muchas propiedades privadas a las que muy pocas personas pueden entrar, afirmó el comisario: “La gente se ha encontrado los pumas cuando van a ‘campiar’, cuando andan en el monte, pero ellos están en su hábitat, nosotros en el poblado estamos seguros”, expuso Francisco González.

Detalló que cerca de la localidad han colocado cámaras trampa y han tenido avistamientos de estos animales.

Respecto a que este animal había cazado animales domésticos, refirió desconocer esta versión porque nadie ha reportado pérdidas de animales. Indicó que del lugar hace poco se hizo un documental sobre los pumas y un león, por lo que acudió Yamel Rubio, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De acuerdo con el comisario, se requiere que a Mojolo vayan autoridades y hablen con los pobladores acerca de qué hacer cuando vean a uno de estos animales, porque hay muchos mitos acerca de los mismos. Comentó que la investigadora se reunió, pero solo con los ganaderos.

Experiencia

“Hace dos años caminaba por el río. De pronto me encontré con un puma. Primero creí que se trataba de un perro, pero al verlo bien me di de la realidad. Estaba a muy pocos metros y me gruñía. No había nada cerca con qué espantarlo, y lo que hice fue que agarré un puñado de tierra y se lo aventé, y el animal se fue”, compartió un poblador de Mojolo. Indicó que estos animales no son agresivos con los humanos.

Este medio de comunicación acudió a la sindicatura de Mojolo con el fin de investigar qué había sido del puma atrapado, pero no se logró dar con él.

Tampoco lo hallan

Desde el pasado viernes, autoridades de Profepa han estado en contacto con vecinos de Mojolo y han realizado recorridos. Hasta la tarde de ayer no se tenía ningún indicio del animal, y ni el personal de la dependencia federal ni los pobladores lo habían visto, contestó la subdelegada jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa, Violeta Meza Leyva.

De acuerdo con la funcionaria, recorrieron los poblados de Mojolo, San Juan Miraflores, El Sifón y La Guásima, pero no hubo respuesta, aunque continuarán con la búsqueda. Además, buscan conocer si el video es del estado.

En redes sociales también fueron exhibidos fotos de dos jaguares cazados presuntamente por pobladores de San Cayetano, en la sindicatura de Tepuche. De acuerdo con las fotografías, uno de los ejemplares fue destazado, y todo porque supuestamente se estaban comiendo los animales domésticos.

En este tema, el director del Zoológico de Culiacán, Diego García Heredia, comentó que hay un programa en Semarnat, y el ganado que es atacado por estas especies tienen un seguro, lo único que se debe tener son pruebas del ataque.

De las sanciones cuando se mata a los animales, la responsable de imponerlas es la Profepa, porque se busca que crezca la población de los animales en peligro de extinción.

En el caso del Zoológico, se implementó un programa de concienciación en los poblados para que no maten a estos felinos.