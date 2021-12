Exhorta la iglesia católica a no celebrar con armas de fuego en Año Nuevo en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Iglesia Católica de la Diócesis de Culiacán invita a los ciudadanos a que en estas fiestas de Año Nuevo festejen sin disparos al aire, pues comentó que existen otras alternativas con las que si se pueden divertir sin poner en peligro su vida y la de otros.

El padre y vocero de la Diócesis de Culiacán dijo que es lamentable que cada año se realice el exhorto a la población a que no celebre con armas de fuego, ya que esto representa un gran riesgo para los ciudadanos, ya que toda bala que sube tiene que bajar.

Dijo que primero parece diversión, pero después las personas se la viven lamentando los decesos por quienes resultan lesionados por balas perdidas y que cada año los ciudadanos de Culiacán pasan por la misma situación al celebrar con armas.

“Las mamás deben de ayudar y de exhortar a su familia a no celebrar de esta manera porque toda bala que sube tiene que bajar, no sé si la gente no sabe que hay otras alternativas para festejar. La familia es el fundamento porque si se convierten en cuna de valores todo esto no sucedería”, destacó el presbítero Robles.