Exhortan a culiacanenses a extremar precauciones viales en tiempo de lluvias

Culiacán, Sinaloa.- La temporada de lluvias llegó, y con ello se incrementan las emergencias y los accidentes viales que dejan heridos o víctimas mortales, como lo fue la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se registraron percances en diferentes puntos en donde se contabilizaron tres hombres muertos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Cruz Roja exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar contratiempos o algún caso lamentable en donde su integridad corra peligro.

Indicaciones

El subinspector Pánfilo Antonio Díaz Juárez, responsable de la vialidad del municipio de Culiacán, recomendó realizar una revisión exhaustiva de las condiciones en las que su vehículo se encuentra y, si así lo requiere, realizar las reparaciones pertinentes para que su viaje sea seguro.

“Hay que checar primeramente el vehículo, las condiciones del automóvil;. Estamos hablando de llantas, aceite del vehículo, los frenos, el parabrisas, que en este tiempo de lluvias es indispensable que sirva, porque muchos se dan cuenta hasta que llegan las lluvias y lo prenden, es checarlo todo; que prendan los focos, las direccionales. Es muy importante que traigan su documentación en regla si van a salir a carretera y traer su cinturón de seguridad toda la familia que vaya”, indicó Díaz Juárez; además, añadió que es mejor quedarse en casa por el tema de la pandemia que se vive en la entidad y todo el país.

Pos su parte, el coordinador de Socorro y Ambulancias de Cruz Roja, Gabriel Medina, añadió que hay que tomar las debidas precauciones en lo cruces de arroyos peligrosos, que ya están identificados más de 50, y también evitar conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.

Lesiones recurrentes

Los casos varían dependiendo del vehículo de transporte, comentó Gabriel Medina, ya que en automóvil se sufren golpes en todo el cuerpo; y en motocicleta, el usuario queda más expuesto, por lo que en los percances suelen sufrir lesiones más serias.

“Principalmente son traumatismos craneoencefálicos debido a que muchos conductores no usan el casco de seguridad o no se usa el adecuado, ya que muchas veces se utiliza uno que queda demasiado flojo o que no tiene el suficiente nivel de alto impacto que debería tener.

”Algunas personas compran algo más económico, lo que provoca daños severos en la cabeza que son peligrosos; y si no se atienden a tiempo, hay secuelas que perduran por siempre”.

Además, mencionó que se sufren fracturas en todo el cuerpo y laceraciones en columna y tórax, que también son muy peligrosas si no son atendidas a tiempo. El riesgo latente depende del grado de la lesión que requiere pronta valoración, y si se necesita intervención quirúrgica, que se haga lo más pronto posible para evitar secuelas.

Finalizó puntualizando “Nuestro tiempo de respuesta anda entre los 10 a 15 minutos, máximo, dependiendo del punto donde se ocupe la emergencia, ya que hay periferias, colonias o sindicaturas a las que es más difícil llegar, pero nuestro tiempo es de 15 minutos hacia abajo y hemos logrado atender las emergencias en menos tiempo.

Lo principal sería llegar en menos de 10 desde el momento de la llamada.

Recomendaciones

El mando de Tránsito y el coordinador de Socorro de Cruz Roja fueron precisos al decir que lo mejor es quedarse en casa e hicieron el llamado a la sociedad a salir solo si es necesario, debido al tema de la pandemia, y respetar las medidas de distanciamiento lo mayormente posible.

Asimismo, a que, en caso de ir circulando en una unidad motriz, refugiarse mientras pasa la tormenta; y si llegaran a tener la necesidad de seguir el camino, hacerlo con extrema precaución, respetando los límites de velocidad para evitar percances.

Estadística

El año pasado, 721 personas perdieron la vida por esta causa, dijo Juan Carlos Navarro Guerrero, coordinador de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud.